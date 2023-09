Baseball – Nella prima del “Memorial Fontana” Piacenza perde 3-2 a Codogno

Che per Piacenza Baseball, in quanto detentore del trofeo, la vita si prospettasse difficile al II Memorial Robert Fontana U23 lo si sapeva ma con la prima giornata se ne è avuta una ulteriore riprova. Un derby equilibrato, veloce e ben giocato, ha alla fine fatto sorridere Codogno, vittorioso 3-2.

Piacenza paga caro il primo inning nel corso del quale vive il momento più difficile della sfida. I padroni di casa segnano due volte e a ben guardare ai biancorossi poteva andar peggio visto che il line-up lombardo fa sfilare ben sette uomini nel box con tre battute valide e due rimasti in base. Piacenza incassa il colpo e impiega quattro attacchi per segnare il primo punto quando nel frattempo Codogno ha già messo in cascina il terzo. Nel quarto attacco come detto arrivano i singoli di Lugli e Minari, Codogno rileva il partente Gabbari con Bigliardi ma un errore consente al Piacenza di andare sul 3-1. Il derby resta vivo perchè Piacenza le tenta tutte inseguendo il pareggio. Arriva solo il secondo punto all’ultimo inning per il singolo di Cepparulo, la base a Mercedes, il bunt di sacrificio di Riviera ed un lancio pazzo.

Finisce così con i biancorossi che sprecano la grande occasione lasciando per la terza volta un corridore in terza base. Al di là della sconfitta una prova comunque lodevole da parte di una formazione al limite dello sperimentale, molto giovane e poco amalgamata.

I prossimi appuntamenti

Prossimo esame domenica contro Brescia al De Benedetti nella seconda giornata di un Memorial Fontana che nel primo turno ha emesso verdetti molto chiusi ed equilibrati a riprova della validità di questa inedita formula riservata agli Under 23. Nel fine settimana appena trascorso sconfitta in trasferta a Parma per l’U12 del Piacenza contro la Crocetta mentre Piacenza-Poviglio U15 è stata rinviata per impraticabilità del De Benedetti. Entrambi gli appuntamenti erano valevoli per la Coppa Emilia.

Tabellino

PIACENZA 0-0-0-1-0-0-1 2

CODOGNO 2-0-1-0-0-0-R 3

Formazione: Marelli 2b (Cerini), Lugli dh/ric, Minari int, Giovanardi ec, Albasi 1b, Pancini ric (Roero lan), Cepparulo 3b, Scrivani ed (Mercedes), Gerardi es (Riviera). Lanciatori: Sanna L. (rl3 bv5 bb2 k4 pgl2), Roero (rl3 bv1 bb0 k6 pgl0).