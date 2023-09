Handbike annullata, il centrodestra: “Figuraccia per tutta la città, l’assessore Dadati faccia un passo indietro” – AUDIO

Il consiglio comunale si apre con un minuto di silenzio per i decessi del presidente Giorgio Napolitano e di Vittorio Anelli. Il primo passaggio, poi,

“Da una parte il danno erariale, dall’altra incapacità totale”. Così il consigliere Jonathan Papamarenghi attacca la giunta comunale dopo l’annullamento della tappa del Giro d’Italia di handbike avvenuto ieri. Non poteva non approdare in consiglio comunale quanto avvenuto ieri. “Questi atleti sono stati mandati a casa come un cane”, chiosa Papamarenghi. Un episodio che è approdato anche sulla stampa nazionale, con il quotidiano Libero che questa mattina titolava “Arriva Saviano, sfrattati i ciclisti disabili”.

Il consigliere fa cenno anche all’incontro tra l’assessore allo Sport, Mario Dadati, e gli atleti. Incontro durante il quale Dadati ha suggerito ai ciclisti, “per non sprecare del tutto la giornata” a partecipare all’ultima tappa del Festival del Pensare Contemporaneo. Momento dell’incontro registrato col cellulare da qualcuno dei presenti e divenuto virale.

“E’ stato un ulteriore sberleffo quell’incontro, invitare gli atleti al festival, uno sberleffo vergognoso. L’inclusività non si vede nelle parole, ma si vede nei fatti, e qui non c’è stata. Una vergogna per tutta la città di Piacenza, non solo per la giunta”, chiosa Papamarenghi.

“Di fronte a un errore di questa portata ci vorrebbe la posizione di un singolo che dovrebbe fare un passo indietro per rispetto verso la città. E invece arriva il sindaco che si prende la responsabilità sui social come se avessimo versato un bicchiere d’acqua. I 25 mila euro impegnati per questa iniziativa? Non sono cifre per cui dovremmo chiedere un danno erariale?”.

La risposta di Mario Dadati

Al termine ha preso la parola l’assessore Mario Dadati che inizia ribadendo il proprio “rammarico sincero e non retorico” per l’annullamento della tappa.

“Intorno alle 9 del mattino mi sono recato al punto della partenza, mancava il gruppo volontari che avrebbe dovuto presidiare i varchi. Mi sono attivato ma sono venuto a sapere che la presidente della Federciclismo aveva avuto un grave problema personale. Mi sono assunto davanti agli atleti e mi assumo davanti ai piacentini la responsabilità di aver dato per scontato un passaggio di comunicazione tra Federciclismo e gli organizzatori della gara, ai quali tuttavia è in capo per l’appunto l’organizzazione dell’evento sportivo in tutti i suoi aspetti. Abbiamo provato a prendere in esame un tracciato alternativo, chiamando tutte le pattuglie della polizia locale disponibili. Una decisione dolorosa ma con l’obiettivo di non sfidare il fato in tema di sicurezza”.

A quel punto è arrivata la replica di Papamarenghi il quale ha spiegato: “E’ fuori luogo gettare la responsabilità sui volontari. Il Comune aveva responsabilità chiare, che poi le deleghi poco importa: la garanzia di questo spettava al Comune. E poi tra l’altro, una posizione di responsabilità che non è stata presa dal Comune, ma dagli organizzatori: il chiarimento lo apprezziamo, il passaggio di fronte a una mancanza del genere dovrebbe essere un passo indietro da parte dell’assessore. Serve un passo indietro”.

RISOLUZIONE BIPARTISAN PER CHIEDERE L’INCLUSIONE DI PIACENZA NEL FESTIVAL VERDI

In apertura di assemblea è stata discussa e approvata la risoluzione urgente presentata dai capigruppo consiliari relativa ad “attivarsi in tutte le sedi istituzionali, regionali e nazionali, al fine di provvedere a modificare la legge 238 del 20.12.2012, al fine di sostenere l’inserimento della Fondazione Teatri di Piacenza fra i soggetti destinatari di idoneo contributo per l’organizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto che deve al contempo divenire Festival Verdi di Parma, Piacenza e Busseto o Festival Verdi delle Terre Verdiane. In questo senso si chiede di attivare a tale scopo in ogni ambito, pariteticamente e collaborativamente, la Fondazione Teatri di Piacenza e la Fondazione Teatro Regio di Parma.