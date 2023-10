Baseball – Piacenza ancora al palo nel Memorial Fontana. Vince Brescia ai supplementari

Il Memorial Robert Fontana U23 che l’hanno scorso aveva riservato così tante soddisfazioni, fino alla vittoria finale, quest’anno sembra stregato per i colori biancorossi. Dopo la sconfitta di misura a Codogno, nel secondo turno il Piacenza Baseball si arrende 8-5 al Brescia dopo due inning supplementari. Partita regolare terminata sul 3-3 con i punti bresciani tutti al primo inning e la rimonta piacentina coronata in sei inning con 1 punto al secondo ( errore dei lombardi e doppio di Marelli) e 2 punti al sesto ( singolo di Hernandez, doppio di Giovanardi ed errore sulla battuta interna di Di Ronza).

Necessari quindi gli extrainning, il primo dei quali si chiudeva sul 2-2 con Piacenza che beneficiava di una serie di errori ospiti cui si aggiungeva la volata di sacrificio di Giovanardi. Approdo al non inning che stavolta premiava definitivamente Brescia. Tre punti lombardi ai quali i padroni di casa non sapevano rispondere. A condannare Piacenza era l’eccessivo numero di basi per balls concesso dai suoi lanciatori nel corso del match, ben dodici contro le sole due bresciane.

E a nulla valevano le sei valide battute contro le misere due avversarie. Ora il cammino sembra compromesso e le residue speranze di rientrare in gioco nel girone sono riposte nell’esito dei restanti match con Old Rags Lodi e Collecchio.

La formazione di casa

Lettieri 2b (Nardi 2b/lan), Hernandez 3b/lan/2b, Lugli ed (Mercedes ec), Giovanardi ec/3b/lan, Pancini ric (Di Ronza), Marelli ss, Albasi dh/1b (Scrivani ed), D’Auria 1b (Mandas ed), Riviera es (Gerardi es/1b). Lanciatori: Sanna (rl2 bv0 bb2 k2 pgl3), Lovattini (rl2 bv1 bb2 k1 pgl0), Roero (rl1 bv0 bb2 k2 pgl0), Hernandez (rl1 bv0 bb1 k1 pgò0), Giovanardi )rl1.2 bv0 bb4 k3 pgl0), Nardi (rl1.1 bv1 bb1 k0 pgl0).

Sabato bella vittoria per l’U15 contro la Crocetta (18-3) per un cammino che procede spedito in Coppa Emilia in attesa del recupero casalingo contro Poviglio.