Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio conquista il torneo ‘Sorriso di Ele’ ad Albisola

La Pallavolo San Giorgio si è aggiudicato il terzo torneo ‘Sorriso di Ele’, giocato tra Savona ed Albisola in Liguria, organizzato dalla Pallavolo Albisola, al termine di un week end dove le giallobiancoblù piacentine sono state eroiche, epiche e stoiche, come i 300 spartani di re Leonida alla Termopili, superando formazioni di categoria superiore (ne erano presenti tre nella manifestazione), due di settore giovanili di alto profilo ed altre di pari categoria con giocatrici esperte nel roster.

Nel girone eliminatorio, giocato sabato 30 settembre, la Pallavolo San Giorgio ha superato l’Ascot Moncalieri e Rimont Progetti Genova, squadre di B1, con il risultato di 2-0, mostrando un meccanismo di gioco già rodato. Il successo nella terza gara contro Orago ha regalato alla formazione piacentina il primo posto nel girone.

Domenica 1 ottobre la Sangio ha iniziato la giornata nel derby piacentino contro la Vap (B1), coinciso con un successo rimonta che ha consegnato la semifinale dove Tonini e compagne hanno affrontato la forte ed esperta Pallavolo Alsenese, in un antipasto del derby di campionato. Conquistato il primo parziale con un 30-28, poco adatto ai deboli di cuore, le giallobiancoblù hanno ceduto nel secondo per ricompattarsi nel terzo. La vittoria ha permesso di staccare il pass per l’atto conclusivo della manifestazione dove la San Giorgio ha affrontato Club 76 FeneraChieri, pari categoria e settore giovanile della Reale Mutua, importante società di A1.

Perso il primo set, causa della stanchezza crescente, la Pallavolo San Giorgio si ricompatta, proprio come i guerrieri spartani, impatta nel secondo parziale e domina nel tiebreak, conquistando così la manifestazione. Inoltre sono state inserite Chiara Marinucci e Greta Galelli nello starting seven ideale del torneo, ed una menzione particolare va a Giulia Gilioli, già in ottima forma campionato, come dimostrano i 62 palloni messi a terra in sei gare.

Risultati, sabato 30 settembre

Pall. San Giorgio-Ascot Moncalieri 2-0 (25-22, 25-20)

Pall. San Giorgio: Amadei (L), Erba 1, Arfini 1, Sangiorgi, Marinucci 9, Gilioli 9, Camurri, Galelli (L), Lunardini, Tonini 10, Polletta, Cossali 1, Zoppi. All.: Capra-Volpini.

Rimont Progetti Genova- Pall. San Giorgio 0-2 (17-25, 19-25)

Pall. San Giorgio: Amadei (L), Erba, Arfini 1, Sangiorgi 2, Marinucci 13, Gilioli 5, Camurri, Galelli 4, Lunardini 7, Tonini 7, Polletta, Cossali 4, Zoppi. All.: Capra-Volpini.

Mondialclima Orago-Pall. San Giorgio 1-2 (16-25, 25-18, 8-15)

Pall. San Giorgio: Amadei (L), Erba, Arfini 9, Sangiorgi, Marinucci 5, Gilioli 12, Camurri, Galelli (L), Lunardini , Tonini 4, Polletta, Cossali 4, Zoppi. All.: Capra-Volpini.

Risultati, domenica 1 ottobre

Pall. San Giorgio-Vap 2-1 (19-25, 25-9, 25-10)

Pall. San Giorgio: Amadei (L), Erba 2, Arfini 7, Sangiorgi, Marinucci 9, Gilioli 11, Camurri, Galelli (L), Lunardini 1, Tonini 11, Polletta, Cossali 7, Zoppi. All.: Capra-Volpini.

Pall. Alsenese-Pall. San Giorgio 1-2 (28-30, 25-19, 15-10)

Pall. San Giorgio: Amadei (L), Erba 2, Arfini 7, Sangiorgi, Marinucci 9, Gilioli 11, Camurri, Galelli (L), Lunardini 1, Tonini 11, Polletta, Cossali 7, Zoppi. All.: Capra-Volpini.

Pall. San Giorgio-Club 76 Fenera Chieri 2-1 (18-25, 25-18, 15-3)

Pall. San Giorgio: Amadei (L), Erba 1, Arfini 2, Sangiorgi, Marinucci5, Gilioli 14, Camurri, Galelli (L), Lunardini 4, Tonini 11, Polletta, Cossali 9, Zoppi. All.: Capra-Volpini.