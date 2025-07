Baseball – Piacenza non passa a Mondovì, ma guadagna ugualmente i playoff

Due sconfitte indolori (8-4 e 5-0) per il Piacenza a Mondovì perchè la contemporanea sconfitta dell’Ares Milano a Seveso in gara1 pone matematicamente i biancorossi nella certezza di disputare, a fine agosto, i play-off per la promozione nella massima serie.

Gara 1

Piacenza perde al mattino sprecando il numero speriore di valide che batte rispetto a Mondovì, undici contro sette. Ma la legge del baseballsentenzia che è importante battere al momento opportuno ed i piemontesi lo fanno con puntuale cinismo mentre il Piacenza no. Già il primo inning è lo specchio di quello che sarà lo sviluppo del match: Hernandez apre con un potente triplo ed è spinto a punto da Pancini ma purtroppo l’inerzia offensiva piacentina si spegne e tre altri punti possibili resteranno fermi in base.

La risposta di Mondovì è di stampo diverso perchè analogo triplo arriva ma con corridori in base ed il punteggio è ribaltato 3-1. Partita in stallo per tre riprese prima che Piacenza viva un momentaneo momento di gloria. Tre punti per i singoli di Calderon, Scalera, Zironi ed Hernandez intervallati dal colpito a Salgado e la base a D’Auria (4-3). Il lampo è spento al cambio campo perchè i psdroni di casa ristabiliscono le distanze con i 3 punti del 6-4 che decide il match. All’8° arrivano gli ultimi 2 punti piemontesi e a Piacenza non resta che recriminare sui 12 corridori abbandonati in base cinque dei quali in posizione punto. il margine

Gara 2

Anche al pomeriggio Piacenza non decolla ma le buone notizie da Seveso, con lo stop della diretta concorrente Ares, rendono meno acida la giornata. I biancorossi stentano in attacco ed il piccolo margine che Mondovì si costruisce nel primo terzo di partita è sufficiente a legittimare la seconda vittoria. Sul 3-0 Piacenza non riesce ad imbastire turni d’attacco capaci di sortire sussulti e così il match scivola via saldamente in mano ai cuneesi. Uniche scosse piacentine coincidono con Contardi out a casa base su singolo di Chacon al 3° e col doppio a basi vuote di Hernandez all’8°.

La vera scossa, come detto, era generata indirettamente dall’Ares che pareggiando a Seveso vanificava i suoi propositi di rimonta sul Piacenza in ottica play-off. A due partite dalla fine, altrettante di vantaggio rassicurano i nostri visto che, anche nel peggiore dei casi, la classifica avulsa li premierebbe. Le sconfitte di Mondovì restano lì come monito ma non inficiano una regular season sempre condotta nelle posizioni di vertice e che ci si augura possa essere chiusa nel migliore dei modi domenica prossima al De Benedetti contro il fanalino di coda Old Rags Lodi.

