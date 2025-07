Serie B – Fiorenzuola Bees on fire: conferme per Bottioni e Biorac, presi Cecchinato e Ambrosetti

Fiorenzuola Bees è orgogliosa di annunciare la conferma di Riccardo Bottioni per la stagione 2025/2026. Il capitano gialloblù continuerà a guidare la squadra anche nel prossimo campionato di Serie B Nazionale Old Wild West.

Classe 1993, playmaker di grande esperienza e personalità, Bottioni si appresta a vivere un’altra stagione da protagonista nel cuore del progetto Fiorenzuola Bees, come punto di riferimento sia dentro che fuori dal campo.

La sua conferma rappresenta un segnale forte di continuità e identità: il cuore pulsante dei Bees è ancora qui.

Conferma anche per Biorac

Ala grande, classe 2004, Biorac continuerà il suo percorso di crescita con la maglia dei Fiorenzuola Bees, dopo aver già dimostrato nelle scorse stagioni grande impegno, solidità fisica e ampi margini di sviluppo.



Con i suoi centimetri, la sua energia e la capacità di adattarsi a più ruoli sotto canestro, Ilija rappresenta un elemento importante all’interno delle rotazioni gialloblù, con l’obiettivo di continuare a lavorare con costanza e determinazione sotto la guida di coach Del Re e del suo staff.

Il volto nuovo è Giacomo Cecchinato

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 è lieta di annunciare l’ingaggio di Giacomo Cecchinato, play/guardia classe 2001 (186 cm), che vestirà i colori gialloblù nella prossima stagione.

Cecchinato arriva ai Bees dopo l’esperienza con Orlandina Basket, dove nella stagione 2024/2025 ha disputato 38 partite di campionato viaggiando a 7,8 punti di media. Nella stagione precedente aveva indossato la maglia della Virtus Padova, chiudendo l’annata con 12 punti di media a gara.

Giocatore duttile e moderno, capace di gestire i ritmi in cabina di regia ma anche di incidere lontano dalla palla, Cecchinato porta energia, intensità difensiva e pericolosità offensiva dal perimetro al reparto esterni dei Bees.

Le parole del giocatore

‘’Sono davvero felice di entrare a far parte di questa squadra, non vedo l’ora di scendere in campo con i miei nuovi compagni, per raggiungere i migliori risultati possibili. Ho scelto i Fiorenzuola Bees perchè so che è stata sempre una società di buon livello in questa categoria, mi sono trovato molto con le parole del coach e sono sicuro di poter dare un grande contributo a questa squadra. Un saluto a tutti i tifosi, vi aspetto al PalArquato pieni di energia.”

C’è anche Andrea Ambrosetti

Ambrosetti arriva a Fiorenzuola dopo l’ultima stagione disputata con la Latina Basket, dove ha fatto registrare una media di 8,4 punti a partita, dimostrando duttilità e visione di gioco nel ruolo di esterno.

Tra il 2022 e il 2024 ha militato per due stagioni nella Civitus Pallacanestro Vicenza, mettendosi in evidenza con ottimi numeri: 10,6 punti di media nel primo anno, seguiti da 8,4 punti nella stagione successiva, consolidando la sua reputazione come giocatore affidabile e continuo.

Con il suo arrivo, i Bees aggiungono un elemento di qualità e sostanza al proprio reparto esterni, in grado di dare ritmo alla squadra e garantire soluzioni offensive sia da regista che da finalizzatore.

Le prime parole di Andrea

‘’Innanzitutto volevo ringraziare tutta la società e coach Del Re per la fiducia in questo progetto; sicuramente dopo l’amaro finale di stagione dello scorso anno c’è tanta voglia di riscatto e di fare bene, in un campionato che comunque si è dimostrato molto tosto e complicato sotto ogni aspetto.

Sarà un anno lungo e difficile, ma sono molto carico e motivato e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura con la maglia dei Fiorenzuola Bees! Inoltre volevo fare un grande saluto a tutti i tifosi di Fiorenzuola che ogni settimana sono sicuro che saranno in grado di sostenerci e farci sentire il loro affetto dentro e fuori dal campo! Noi daremo il massimo ogni giorno!

