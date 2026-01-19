Baseball – Piacenza scopre il proprio girone di Serie B: si gioca dal 12 aprile al 26 luglio

Il Piacenza Baseball ha definito il calendario della regular season di Serie B, che inizierà il 12 aprile con l’esordio casalingo contro i Buffaloes di Bovisio Masciago. La stagione proseguirà tra partite in casa e trasferte, con il girone di ritorno dal 7 giugno e la chiusura della regular season il 26 luglio. L’obiettivo dichiarato è la qualificazione ai play-off per la promozione in Serie A, da disputarsi tra fine agosto e inizio settembre.
L’allenatore Andrea D’Auria conferma l’ambizione del club, sottolineando la volontà di dimostrare la crescita del gruppo e di puntare seriamente alla Serie A. Sul mercato sono previsti pochi innesti mirati, in particolare due lanciatori e un giocatore interno, per completare una squadra ritenuta già competitiva.