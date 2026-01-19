Serie B – Bakery, Dore convocato in Nazionale e Banella reperibile per il raduno del Ct Banchi

Bakery Piacenza è lieta di confermare la convocazione in Nazionale italiana di Alessandro Dore, selezionato dal Ct Luca Banchi per il miniraduno di Roma dal 26 al 28 gennaio, riservato a 16 atleti Under 22 provenienti dal campionato di Serie B Nazionale.

Nella lista del Commissario Tecnico, fra gli atleti a disposizione e reperibili in caso di sostituzioni, risulta anche un altro biancorosso come Filippo Banella.

In seguito alla sfida di domenica 25 gennaio al PalaBakery contro Fiorenzuola Bees, Dore raggiungerà Roma per tre giorni di lavoro in maglia azzurra al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa. Un miniraduno insieme ai giocatori che meglio hanno interpretato questa prima parte di stagione nel terzo campionato nazionale italiano.

Una doppia chiamata che rende orgogliosa tutta la società Bakery Piacenza e conferma quanto il lavoro impostato sui giovani cestisti, rilanciato nella scorsa estate, si stia traducendo in risultati concreti, ora riconosciuti anche a livello nazionale.

Caterina Zanardi, presidente di Bakery Piacenza

“La nostra coerenza sul progetto legato ai giovani ci sta portando frutti e la convocazione di Dore e la reperibilità di Banella ne sono la conferma. Perseguire un progetto che fa crescere i giovani è, nei fatti, molto più complicato rispetto alle tante belle parole che spesso si ripetono nel mondo del basket. Da parte nostra, però, proseguiamo come sempre dritti sulla nostra strada, convinti della direzione del lavoro che stiamo svolgendo”.

Nello staff azzurro per lo stage, oltre al Ct Banchi, anche l’head coach della Nazionale Under 20, Alessandro Rossi, i tecnici Marco Andreazza (La T Tecnica Gema Montecatini) e Marco Calvani (Virtus GVM Roma 1960) in rappresentanza dei Girone A e B della Serie B Nazionale, e il coach specialista di tiro, Adam Filippi.

Il commento del Ct Luca Banchi sul sito della Federazione Italiana Pallacanestro: “I giocatori selezionati, compresi quelli che consideriamo a disposizione, stanno dimostrando nei propri club di avere le caratteristiche per aspirare, nel breve e medio termine, a salire di categoria attraverso la crescita individuale e le prestazioni di squadra. Non sono pochi gli esempi di giocatori che partendo dal Campionato di Serie B sono arrivati fino alla Nazionale Senior”.

Nel programma per i giovani nati fra il 2004 e il 2007, allenamento serale lunedì 26 gennaio, doppia seduta martedì 27 e ultima volta in campo nella mattinata di mercoledì 28.

I convocati

Charles Atamah (2006, 202, Ala/Centro, Luiss Roma), Adriano Bazan (2006, 192, Guardia, Virtus GVM Roma 1960), Riccardo Casella (2006, 183, Guardia, Luiss Roma), Stefano Conte (2005, 188, Guardia/Ala, Rimadesio Desio), Matteo Corgnati (2004, 190, Guardia, Elachem Vigevano), Alessandro Dore (2006, 183, Guardia, Bakery Basket Piacenza), Alberto Fragonara (2004, 186, Guardia, Tema Sinergie Faenza), Matteo Gherardini (2004, 206, Ala/Centro, Allianz Pazienza San Severo), Jacopo Rapetti (2004, 203, Ala/Centro, Infodrive Capo d’Orlando), Marco Restelli (2004,191, Guardia, Tav Vacuum Furnaces Treviglio), Riccardo Salvioni (2004, 202, Ala, Luiss Roma), Gabriele Tarallo (2004, 200, Ala, Rimadesio Desio), Lorenzo Vanin (2004, 210, Ala/Centro, S4 Energia Vicenza), Enrico Vettori (2004, 192, Guardia, Tema Sinergie Faenza), Matteo Visintin (2004, 190, Guardia, Virtus GVM, Roma 1960), Mauro Zacchigna (2004, 202, Guardia/Ala, Elachem Vigevano)

Atleti a disposizione

Filippo Banella (2007, 203, Ala/Centro, Bakery Basket Piacenza), Riccardo Dalla Cia (2007, 202, Ala/Centro, Rucker San Vendemiano), Francesco Marcucci (2005, 203, Ala, Novipiù Casale Monferrato), Lucio Martini (2004, 213, Ala/Centro, Foppiani Fsl Shipping & Logist), Alleia Ivan Mobio (2004, 185, Guardia, Allianz Pazienza San Severo), Michele Munari (2005, 188, Guardia, Rimadesio Desio), Antonio Novori (2007, 196, Guardia, Cons. Leonardo Servizi Quarrata), Ivan Efetubo Onojaife (2003, 200, Ala/Centro, Rucker San Vendemiano), Cesare Placinschi (2007, 202, Ala/Centro, Foppiani Fsl Shipping & Logist), Lorenzo Pollini (2006, 185, Guardia, Virtus Pallacanestro Imola), Riccardo Romondia (2005, 185, Guardia, Ristopro Fabriano), Davide Zilli (2005, 200, Ala, Logiman Orzinuovi).

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy