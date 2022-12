Baseball – Piacenza subito protagonista nella stagione indoor giovanile

Piacenza Baseball subito protagonista nei primi appuntamenti invernali. A Limbiate (MB), nel concentramento U15 organizzato dal Comitato Lombardo della Fibs, i biancorossi sono andati ad un passo dal successo di giornata. Il quadrangolare li opponeva a Rho, Cabs Seveso e Malnate. Dopo il successo di Rhgo su Seveso per 9-0, toccava al Piacenza portare a casa il successo sul Malnate per 9-2. Decisivi gli otto punti segnati negli ultimi attacchi dopo che i varesini si erano portati avanti 2-1 a metà partita. Il successo permetteva alla squadra di Sam Riviera di giocarsi la finale di giornata contro Rho.

Purtroppo, dopo cinque innings molto combattuti e caratterizzati da numerosi capovolgimenti di fronte, erano i milanesi ad avere la meglio col sorpasso in extremis operato all’ultimo attacco. Finiva 6-5 ma nel complesso la prova dei piacentini risultava più che soddisfacente. Questa la formazione schierata: Chalas, Riviera, D’Auria, Ramirez, Achilli, Travaini, Mendoza J., Longhi, Carminati, Mendoza C. Dopo la pausa per le festività il calendario indoor riprenderà a gennaio anche per le altre categorie.