Potenzialmente pericolosi per la salute, la guardia di finanza sequestra 1500 articoli natalizi in un negozio piacentino

Le Fiamme Gialle piacentine, nell’ambito dell’intensificazione delle attività di controllo economico del territorio volte al contrasto della contraffazione e dell’abusivismo commerciale per la tutela del made in Italy – soprattutto a ridosso delle imminenti festività di fine anno – hanno sequestrato circa 1.500 prodotti “natalizi” potenzialmente pericolosi per la salute.

Gli accertamenti, effettuati per garantire e tutelare il consumatore finale, hanno interessato un esercizio commerciale della città ed hanno permesso di individuare, in vendita tra gli scaffali, vari prodotti – tra articoli natalizi, addobbi, decorazioni, gadget e giocattoli – non conformi alla normativa in materia di sicurezza.

La commercializzazione di beni, sul territorio nazionale, richiede infatti l’obbligatoria indicazione, chiaramente visibile e leggibile, della denominazione del prodotto; del produttore o importatore del Paese di origine (qualora situato al di fuori dell’Unione Europea); dell’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente; dei materiali impiegati; delle istruzioni e delle eventuali precauzioni e loro destinazione d’uso, ove utili ai fini della fruizione e della sicurezza del consumatore.

I prodotti posti in vendita, totalmente privi delle caratteristiche identificative, sono stati dunque sequestrati e ritirati dal mercato dalle Fiamme Gialle mentre il relativo responsabile è stato segnalato alla Camera di Commercio per la definizione delle sanzioni amministrative contestate.

L’operazione rientra nel quadro delle attività svolte dalla Guardia di Finanza a contrasto della commercializzazione di prodotti che possono recare nocumento alla sicurezza ed alla salute del consumatore e, nel contempo, danneggiare le imprese che operano sul mercato rispettando le regole.