Baseball – Piacenza U18 si arrende solo alla Fortitudo, biancorossi secondi in regione

L’ultimo appuntamento stagionale del baseball ha visto il Piacenza U18 conquistare un prestigioso secondo posto regionale alle finali disputate sul diamante Leoni di Casteldebole (BO). Tutto secondo pronostico con i padroni di casa della Fortitudo Bologna, campioni d’Italia solo una settimana fa, a farla da padroni. I felsinei hanno aperto la giornata battendo i sammarinesi Titano Bears per 14-2.
Nella seconda partita il Piacenza regolava i Bears con un chiaro 6-3 e quindi il triangolare che doveva assegnare il titolo regionale di categoria si concludeva con la finalissima da tutti pronosticata. Il miracolo però non riusciva ai nostri che dovevano inchinarsi alla superiorità dei bolognesi che alla fine si portavano a casa il secondo trofeo in sette giorni con il punteggio di 11-4. Una sconfitta che non macchia i meriti guadagnati dalla squadra di Andrea D’Auria nel 2025. Una bella serie di vittorie ha collocato i ragazzi piacentini nella top 12 nazionale ed ai vertici regionali in una Emilia-Romagna tradizionalmente territorio trainante del baseball italiano.