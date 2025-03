Baseball – Piacenza, un precampionato di livello in vista della nuova stagione

Il Piacenza Baseball ha varato il suo calendario precampionato che, a partire da domenica, condurrà i biancorossi alla prima di campionato prevista per il 13 aprile in casa contro Altopiano Seveso. Il meteo non sta aiutando per niente la preparazione ciò nonostante la squadra di Andrea D’Auria confida di disputare le amichevoli programmate, la prima delle quali domenica al De Benedetti contro Brescia, avversario poi anche in campionato.

I lombardi saranno l’unico avversario di serie B a testare i biancorossi che di seguito se la vedranno con squadre di A. Palcoscenico sempre il diamante di casa che domenica 30 marzo ospiterà il Senago per un doppio incontro.

Il 5 e 6 aprile poi l’appuntamento clou di preseason con il Memorial Giovanni De Benedetti che tradizionalmente il Piacenza organizza in apertura di stagione. Ancora da definire gli orari ma quel che è certo è che sabato andrà in scena il derby tra Piacenza e Codogno mentre il giorno successivo sarà la Crocetta Parma a scendere in campo due volte contro biancorossi e lodigiani per un triangolare che si preannuncia di spessore assoluto vista la presenza di due ospiti della massima serie.

Per questi primi appuntamenti primaverili il Piacenza Baseball potrà contare sui alcuni nuovi giocatori che, arrivati a rinforzare la rosa e per questo particolarmente attesi, saranno presentati a breve.