Rugby – Omnia, i risultati del weekend: U16 vittoriosa a Crema

In un pomeriggio caratterizzato condizioni meteo decisamente sfavorevoli, Omnia Rugby U16 si impone a Crema in una partita complicata portando a casa punti fondamentali per il proseguimento della stagione. La formazione guidata da coach Bobille è riuscita a reagire con carattere dopo una partenza difficile, chiudendo il match con una vittoria che, sebbene non sia stata spettacolare, conferma la solidità e la determinazione del gruppo.

La partita inizia subito in salita per l’Omnia, che subisce una meta immediata da parte della squadra di casa. Un avvio che sembrava mettere in difficoltà gli ospiti, soprattutto considerando il terreno di gioco pesante che non agevolava il gioco alla mano. Tuttavia, la risposta di Omnia non si fa attendere: nonostante le difficili condizioni, i ragazzi di Bobille stringono i ranghi in difesa e, grazie ad un’ottima organizzazione, riescono a ribaltare il risultato.

Le due mete che permettono ad Omnia di prendere il comando del match arrivano entrambe da belle azioni di corsa, finalizzate con determinazione e trasformate con precisione.

Una vittoria che, pur non essendo stata una delle più entusiasmanti sul piano del gioco, porta con sé un grande valore in termini di morale ed ha dimostrato ancora una volta quanto Omnia possa essere compatta e determinata, anche nei momenti più complicati.

CREMA – OMNIA RUGBY 5-14

OMNIA RUGBY: Gavardi, Bianchi, Marlieri (cap), Napoli, Rankovic, Zanella, Pradelli, Ferrari (vcap), Rigolli, Casu, Pandelli, Gino Grillo, D’Antonio, Perini, Caronti. Entrati: Donati. Allenatore: Bobille

Marcatori Omnia: mt Zanella, mt Bianchi, 2 tr Zanella