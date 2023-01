Baseball – Riprende il campionato indoor: doppio impegno per l’U15 del Piacenza

Ritorna il campionato indoor organizzato dal Comitato Lombardo della Fibs. Domenica l’U15 del Piacenza gioca al palazzetto di Limbiate (MB) un mini-girone a quattro. Prima partita alle 9,30 contro i Rescaldina Bulls mentre alle 11,20 si affronteranno Old Rags Lodi e Brescia. Nel pomeriggio confronti tra le due perdenti e le due vincenti. Nella prima fase, disputata a dicembre, i biancorossi avevano battuto Malnate (VA) ma si erano dovuti arrendere di misura al Rho (MI) pur mantenendosi ancora in corsa per un ottimo piazzamento finale.