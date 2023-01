Serie B – I Fiorenzuola Bees inaugurano il 2023 ospitando Matelica a Castell’Arquato

I Fiorenzuola Bees di coach Gianluigi Galetti ospitano Vigor Matelica nella 15° Giornata Campionato Serie B Girone C Old Wild West, inaugurando il proprio 2023 casalingo nel tardo pomeriggio di domenica 15 gennaio 2023, con palla a due alle ore 18.00.

Dopo la bella vittoria contro New Flying Balls Ozzano dello scorso weekend, capitan Pederzini e compagni tornano di fronte al PalArquato forti di 16 punti complessivi in 13 partite disputate, complice anche il terremoto che ha scosso il girone C di Serie B nelle ultime ore.

Pallacanestro Firenze ha infatti annunciato la rinuncia alla gara contro Imola, la seconda rinuncia consecutiva per il club toscano dopo la sconfitta a tavolino per 20-0 patita nello scorso weekend a Matelica, ed è stata ufficialmente estromessa dal campionato.

Con uno slot libero in un girone ora tornato a 15 squadre, i Fiorenzuola Bees ad oggi si trovano al quarto posto a braccetto di Campetto Ancona e Virtus Spes Vis Imola.

Nell’86-97 con cui i Bees hanno sbancato il Pala Arti Grafiche Reggiani, sono stati ben 6 i gialloblu andati in doppia cifra, con un Giorgi da 23 punti complessivi seguito da un solidissimo Ricci (16 punti personali) a guidare la lista dei top scorer.

Durante la settimana, in casa Fiorenzuola si è dovuto fare i conti con un acciacco fisico patito da parte di Preti, il cui utilizzo è ancora in dubbio e sarà valutato nelle ore antecedenti il match.

I Bees da inizio stagione lottano costantemente con alcuni acciacchi di tipo fisico, riuscendo raramente ad essere al completo; riuscire a superare la Vigor Matelica consentirebbe ai gialloblu di raggiungere matematicamente un quarto posto che avrebbe molto valore considerate le difficoltà di questa prima metà di stagione.

Il punto su Matelica

Halley Informatica Matelica arriva al PalArquato navigando in acque pericolose, con 2 vittorie ed un ultimo posto a quota 4 punti condiviso con USE Empoli e Tigers Romagna; per la squadra di coach Trullo c’è grande necessità di punti, con una fame confermata nella vittoria proprio nello scontro diretto contro Tigers Romagna.

In quel di Cervia, Matelica è riuscita ad imporsi con un importante 55-74 prima di Natale, guidata dalle prestazioni di Gallo ed Enihe, con 35 punti in due.

Il leader realizzativo di Vigor Matelica è proprio Antonio Gallo, playmaker di 185 cm ex Pozzuoli e Salerno, con i suoi 13,1 punti di media a partita; a lui seguono a livello realizzativo Riccio e Seck, che flirtano con la doppia cifra di media di punti realizzati, rimanendone distaccati di alcuni decimali.

Fiorenzuola vuole fortemente chiudere il girone di andata con una vittoria che consentirebbe di programmare con fiducia un girone di ritorno che darà i verdetti. Il giro di boa è vicino, il volo dei Bees continua domenica al PalArquato.