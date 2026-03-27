Baseball – Sabato e domenica a Piacenza c’è il XVIII Memorial De Benedetti

Il Memorial Giovanni De Benedetti – Torneo Città di Piacenza torna anche nel 2026 con la sua 28ª edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più importanti della primavera per il Piacenza Baseball e, più in generale, nel panorama del baseball nazionale.
🧢 Un torneo di alto livello
Anche quest’anno la formula è quella del triangolare, con una partecipazione di respiro internazionale:
- gli austriaci degli Indians Dornbirn (già presenti nel 2018)
- i Dynos Verona, formazione di Serie B
- i padroni di casa del Piacenza
Il presidente Davide Imberti ha sottolineato quanto questo torneo rappresenti un momento chiave:
quando arriva il Memorial, si comincia davvero a fare sul serio
Non è solo un torneo amichevole, ma un vero banco di prova in vista dell’inizio del campionato, ormai imminente.
⚾ Tradizione e competitività
Il Memorial è noto per l’elevato livello tecnico: spesso partecipano squadre più quotate o straniere, rendendo la competizione tutt’altro che scontata. Non a caso, Piacenza lo ha vinto solo 6 volte in 27 edizioni, segno della qualità degli avversari affrontati negli anni.
🔍 Occhi puntati sul Piacenza 2026
C’è grande curiosità attorno alla squadra:
- prestazioni finora altalenanti nelle amichevoli
- avversari affrontati di buon livello
- particolare attenzione al reparto lanciatori, sempre decisivo
L’obiettivo è arrivare pronti all’opening day del 12 aprile nelle migliori condizioni.
📅 Programma partite
Tutte le gare si giocheranno sulla distanza delle 7 riprese:
Sabato
- Ore 15:00 → Piacenza vs Indians Dornbirn
Domenica
- Ore 11:00 → Dynos Verona vs Piacenza
- Ore 15:30 → Indians Dornbirn vs Dynos Verona
- Ore 18:00 circa → Premiazioni finali