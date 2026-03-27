Semina il caos minacciando e insultando i clienti di un negozio, bloccato dai carabinieri

Momenti di tensione in un punto vendita di via dell’Artigianato a Piacenza: l’uomo avrebbe insultato i presenti, assunto atteggiamenti aggressivi anche verso i carabinieri e sarebbe poi stato accompagnato in ospedale. Nessun ferito.

I fatti

Prima le urla nel parcheggio, poi le minacce dentro al negozio, infine l’arrivo dei carabinieri nel primo pomeriggio di martedì 24 marzo in via dell’Artigianato, dove un uomo di 34 anni è stato bloccato dai militari del Radiomobile al termine di un intervento particolarmente movimentato. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e invasione di terreni.

Secondo quanto ricostruito, l’allarme è partito da una segnalazione giunta alla centrale operativa per la presenza di una persona in forte stato di agitazione che stava creando problemi all’esterno e all’interno del punto vendita.

Un volto noto

Quando la pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Piacenza è arrivata sul posto, la responsabile del negozio ha riferito ai militari che quell’uomo era solito fermarsi nella zona del parcheggio, avvicinare i clienti e chiedere denaro con insistenza dopo aver preteso di caricare la merce acquistata nelle auto. Quel pomeriggio, però, la situazione sarebbe degenerata.

Il 34enne, sarebbe entrato anche nel negozio, avrebbe preso alcuni caffè alle macchinette e avrebbe iniziato a insultare e minacciare clienti e dipendenti, alzando ripetutamente la voce e creando allarme tra i presenti. Una scena che in pochi minuti ha trasformato un normale pomeriggio di acquisti in un intervento di ordine pubblico.

Minaccioso anche coi carabinieri

L’equipaggio del Radiomobile lo ha individuato poco dopo vicino a un furgone, mentre stava caricando della merce destinata a due anziani clienti. Anche in quel momento, l’uomo avrebbe mantenuto un atteggiamento ostile e provocatorio nei confronti dei militari, avvicinandosi in modo minaccioso e pronunciando frasi intimidatorie. La tensione è salita rapidamente, tanto da rendere necessario l’arrivo di altre pattuglie in supporto.

Le fasi più delicate si sono concentrate durante l’identificazione. Il 34enne avrebbe opposto resistenza alle indicazioni dei carabinieri, tentando più volte di avvicinarsi agli operatori e ai mezzi di servizio. A quel punto i militari sono intervenuti per contenerlo e metterlo in sicurezza. Visto il suo stato di forte agitazione, sul posto è stato chiesto anche l’intervento del 118.

Dopo una prima valutazione medica, è stato disposto il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza per ulteriori accertamenti dove avrebbe continuato a mantenere un comportamento aggressivo o comunque non consono. Nessuno è rimasto ferito e per l’uomo è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

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