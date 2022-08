Baseball, Serie B – Al via i playoff: Piacenza affronta la capolista Reggio Emilia

Sabato 27 agosto inizierà la post-season del Piacenza baseball che, dopo essersi qualificata come quarta classificata del Girone A di Serie B, affronterà la Palfinger Rays di Reggio Emilia dominatrice del Girone B.

Proprio in virtù del miglior piazzamento in classifica, i reggiani avranno il vantaggio campo con la possibilità di disputare tre incontri su cinque sul diamante di casa. Si parte quindi sabato alle 15.30 e domenica alle 11.00 al De Benedetti di Piacenza, per poi spostarsi il primo weekend di settembre al Caselli di Reggio per la disputa di gara tre e delle eventuali gara quattro e cinque.

Confronto proibitivo

Analizzando l’andamento della regular season delle due formazioni, si direbbe che i biancorossi siano chiamati ad un confronto proibitivo, avendo conquistato i playoff all’ultimo out dell’ultima partita e dovendosi scontrare con un team che ha letteralmente dominato il proprio girone, con statistiche individuali del proprio roster di altissimo livello.

Nelle serie singole però tutto si azzera ed i confronti recenti nel precampionato 2022 e nel Campionato 2021 dimostrano che Piacenza e Reggio hanno sempre battagliato ad armi praticamente pari. La differenza di finale di regular season potrebbe anzi rivelarsi un’arma in più per il Piacenza, trascinato dall’onda emotiva della conquista in extremis del quarto posto a fare da contraltare al risultato dei reggiani che, se ad inizio stagione sembrava certo, col passare delle giornate è diventato addirittura scontato.

In definitiva un confronto sulla distanza delle cinque partite (il primo che conquista tre incontri elimina l’altro ed accede alla finale) in cui tutto potrà succedere e per cui sbilanciarsi in un pronostico parrebbe plausibile ma con il rischio di smentita davvero elevato.

Il roster biancorosso

Per quanto riguarda il roster biancorosso, Lorenzo Sanna ha pienamente recuperato l’infortunio al gomito patito durante la prima giornata di ritorno e sarà dunque a disposizione dello staff tecnico, mentre Cetti non sarà disponibile essendo ancora in fase di riabilitazione dal problema muscolare che lo sta tenendo lontano dal campo fin dal precampionato.

Infine il giovane lanciatore Simone Carnevale sarà schierabile in campo unicamente in gara uno, in quanto domenica 28 partirà per Roma dove si aggregherà al ritiro della Nazionale Italiana Under18 per rispondere alla convocazione in vista dei Campionati Mondiali di categoria che si svolgeranno in Florida a metà settembre.

Altra soddisfazione a livello internazionale per l’organizzazione Piacenza baseball, dopo quella di Mattia

Agosti alle Little League World Series.

Programma giornata semifinali Gironi A-B

Piacenza-Reggio Emilia; Catalana Alghero-Bolzano; Alpina Trieste-Codogno; Sambonifacese-Milano