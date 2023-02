Baseball, Serie B – Il Piacenza presenta Mattia Baraldo per la stagione 2023

Il Piacenza Baseball presenta il terzo volto nuovo per il campionato 2023. In prestito dal Rho arriva il ventitreenne Mattia Baraldo. Una scommessa in cui l’area tecnica biancorossa sembra credere fermamente, visti gli ottimi rendimenti espressi da questo giovane prospetto nei campionati ai quali ha finora partecipato.

E’ un destro che gioca preferibilmente ricevitore, ed è in questo ruolo che il Piacenza spera di poterlo utilizzare con profitto, ma anche interno ed esterno. Prodotto del vivaio dell’Ares Milano, ha fatto parte due volte della Selezione Lombarda Cadetti al Torneo delle Regioni. Arriva a qualche apparizione in B nel 2014 ma dal 2015 al 2017 è in C sempre con l’Ares e nel 2017 gioca in contemporanea il campionato U18 con Bollate.

Ed è proprio a Bollate che fa il suo esordio in A2 l’anno dopo, restando per due stagioni. Nel 2020 torna in C con due campionati a Rho e l’anno scorso a Novara. L’operazione che porta Baraldo in biancorosso, dopo quella del lodigiano Marelli, è in linea con la politica intrapresa dal Piacenza, avente come fine precipuo il ringiovanimento della rosa al di là poi dell’innesto di Niccolò Loardi, atleta di provata esperienza.

Il nuovo ricevitore che sarà a disposizione di coach Marenghi è già stato presentato ai nuovi compagni e sarà già in campo nelle prime amichevoli anche se ancora per qualche settimana dovrà dividere i propri impegni, e questo può rappresentare una singolare curiosità, con la fase finale del campionato IHL di prima divisione di hockey su ghiaccio al quale partecipa con l’HC Milano Old Boys.