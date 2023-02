Schianto tra due auto in via Leccacorvi, due feriti: donna incastrata nell’abitacolo

Schianto tra due auto in via Leccacorvi, due feriti. I fatti sono accaduti questo pomeriggio. Una Renault Megane e una Fiat Punto si sono schiantate in prossimità dell’incrocio tra via Leccacorvi e la strada che conduce a Gerbido. L’impatto è stato molto violento ma fortunatamente i conducenti dei rispettivi mezzi hanno riportato ferite non gravi. Apprensione per la donna alla guida della Punto che dopo l’impatto è rimasta incastrata nell’abitacolo accartocciato: sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarla e affidarla alle cure del 118.