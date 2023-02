Baseball, Serie B – Test atletici e inizio del lavoro di gruppo per il Piacenza

Breve discorso da parte dello staff e subito seduta di test atletici per tutti. Si è consumata così la prima giornata di lavoro in gruppo del Piacenza Baseball in vista della stagione 2023 che vedrà la partenza del campionato di B alla metà del mese di aprile. In attesa che alla rosa attuale si aggiunga qualche rinforzo, si lavorerà in palestra per un mese di circa mentre le prime uscite in diamante sono state fissate per i primi week-end di marzo con tre sedute congiunte di allenamento con Brescia (Serie A), tutte al De Benedetti.

A breve poi verrà ufficializzato il calendario pre-season che, attraverso 6/8 amichevoli, condurrà la squadra alla giornata d’esordio in campionato, domenica 16 aprile in casa contro Fossano. Dell’intero spring-training quel che è certo è che il tradizionale appuntamento rappresentato dal Torneo Città di Piacenza-Memorial De Benedetti, giunto alla sua venticinquesima edizione, si terrà sabato 1 e domenica 2 aprile con la formula del triangolare.