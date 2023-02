Volley – I risultati del weekend della VAP: vittorie per U18 e U16, perde di misura la serie B1

Alla vigilia di questa partita, contro la fortissima e ambiziosa squadra di Legnano (seconda in classifica), le possibilità di portare a casa qualcosa in termini di punti da questa partita erano praticamente nulle.

A maggior ragione, dopo i primi due set vinti in modo facile e con un margine di punti ampissimo da parte delle Legnanesi, nessuno avrebbe scommesso un euro sulle possibilità di recupero delle ragazze VAP, ed invece, come spesso accade in tutti gli sport e nel volley in particolare, succede l’imponderabile-

Alla fine del secondo set coach Mineo dice alle sue ragazze: “non importa se perdiamo stasera, loro sono più forti di noi, ma noi dobbiamo dimostrare che, proprio perchè non abbiamo nulla da perdere, sappiamo giocare come loro e possiamo metterle in difficoltà. Rientrate in campo serene e senza paura e fate vedere chi siamo e cosa sappiamo fare,”

Saranno state davvero queste parole a far cambiare completamente volto all’ incontro non lo sappiamo, ma sappiamo che come per incanto le piacentine sembrano trasformate e cominciano a macinare gioco e punti su punti lasciando sbigottite le avversarie che forse pregustavano già un facile 3 a 0 e un ritorno veloce a casa.

I due set vinti dalle piacentine 25 a 22 e 25 a 23 con un gioco di altissimo sono la dimostrazione che il lavoro in palestra e sulla testa delle giovani ragazze alla fine paga davvero.

Si arriva al tie breack e qui solo un pizzico di esperienza e di malizia in più fa pendere la bilancia dalla parte delle legnanesi che chiudono 15 a 12.

La Vap porta a casa un punto del tutto insperato che potrebbe essere importantissimo a fine stagione, i complimenti delle sportivissime avversarie e, soprattutto, la convinzione di poter davvero lottare per la permanenza in serie B1.

Galbiati VAP – Legnano 2-3

(12-25,16-25, 25-22, 25-23, 12-15)

VAP: Gionelli 2 punti, Pierdonati 7, Fabbri 8, Piomboni 21, Del core 11,Magnabosco 5, Viganò 8, Borri,. Gazzola e Muller liberi. N.E: Pedrolli, Ruggeri, Dodi, Di Luzio

U18 regionale

La Vap under 18 replica in casa la vittoria dell’andata per 3-0 sul campo di Forlì di un paio di settimane fa. Vittoria netta, ma con qualche brivido di troppo nel primo set che le piacentine conducono sempre in vantaggio ma senza riuscire a scrollarsi da dosso le avversarie che infatti rimangono in scia fino al 25 a 23.

Qualche errore di troppo in battuta e poca incisività a muro impediscono alle ragazze Vap di dimostrare la superiorità tecnica e fisica nei confronti delle romagnole. Nei due set successivi le cose vanno un po’ meglio e, grazie anche a un calo delle avversarie il divario di punteggio si fa più netto (entrambi i set finiscono a 25 a 14). La nota positiva della serata è, oltre alla vittoria, la percentuale dei punti in attacco che è molto significativa. Da segnalare in particolare i 17 punti della Piomboni e gli 11 della Fabbri.

VAP TENSPED – Claus Volley Forlì 3-0

(25-23, 25-14, 25-14)

La Volley Academy Piacenza è lieta di comunicare che, grazie agli ottimi risultati raggiunti dalla formazione Under 18 allenata da coach Patrick Mineo durante il Torneo internazionale (quadrangolare) svoltosi a Zagabria il 28.1.2023 al quale hanno partecipato anche le squadre croate Ok Don Bosco e Ok Pula oltre alle padrone di casa della Volleyball Club Olimpik Zagabria, il club piacentino è stato citato sulle pagine del primo quotidiano sportivo croato “Sportske novosti” in un articolo pubblicato l’1.2.2023.

U16

Termina con una netta vittoria per 3 set a 0 il girone F categoria Under 16 regionale per le ragazze del Presidente Marchetti. Partita mai in discussione, il primo inizia puno a piunto fino al punteggio di 8 a 6 per le piacentine, poi pian pianino allungano il passo e se lo aggiudicano per 25 a 16.

Il secondo parziale è esattamente la fotocopia del precedente e anche qui termina con il punteggio di 25 a 16. L’ultimo set addirittura meglio vede le ragazze sempre concentrate e determinate e concludono la partita con il risultato di 25 a 14.

VAP BIOPRO – SMART VOLLEY FE 3-0

(25-16, 25-16, 25-14)

VAP BIOPRO PC: Arbore 11, Bergonzi, Borri L. 2, Della Corte (L1), Di Luzio, Dodi 13, Ferri, Pedrolli 12, Ruggieri (L2), Trevisan 2, Ucovic 16. 1° All.: Mineo, 2°All.: Chiodaroli, Dirigente: Gionelli.

ITELCO FUTURE SMART VOLLEY FE: Balestra 5, Barbi (L1), Bennati, Carli C. 15, Carli C. 2, Fornito 2, Fracasso (L2), Ghelli, Manfredini, Minghini, Monti 1, Novi, Squarzola. All.: Bissacco,