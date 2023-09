Baseball – Tutte le squadre del Piacenza sorridono in Coppa Regione

Torno più che soddisfacente per le giovanili piacentine che in ambito regionale hanno ribadito il loro momento positivo, in attesa del prossimo settimana quando la posta in palio sarà ben diversa ossia la qualificazione alle Final Four Scudetto.

Intanto tutte e tre le compagini hanno tenuta viva l’attenzione vincendo con merito gli impegni nei gironi regionali. La franchigia Brescia/Piacenza U18 ha battuto al De Benedetti 13-6 il Codogno. Falsa partenza con gli ospiti in vantaggio 3-0 ma ben presto i valori sono usciti allo scoperto e in un paio di attacchi la selezione bresciano-piacentina ha preso il largo aggiudicandosi nettamente il successo.

Più sofferto il successo esterno dell’U15 a Parma contro lo Junior. Biancorossi costretti ad inseguire nei primi due innings quando la situazione sembrava poter sfuggire dal controllo con i ducali avanti 5-1. Ma la partita veniva letteralmente ribaltata a partire dal 3° inning. In due attacchi il Piacenza segnava otto punti contro uno solo dei padroni di casa che alla fine erano costretti a soccombere 9-6.

Un successo meritato e soprattutto voluto nonostante la formazione non fosse al completo. Infine nessun problema per l’U12 che a Collecchio ha dilagato 20-8 senza mai soffrire. I più piccoli torneranno ancora in campo già mercoledì ospitando al Montesissa il Sala Baganza.