Baseball – U15 e U12 del Piacenza all’assalto delle semifinali nazionali

L’attività giovanile del Piacenza Baseball riprende con un week-end che definire di fuoco è tutt’altro che riduttivo. U15 e U12 si giocano infatti turni da “dentro o fuori” che qualificano direttamente alle semifinali nazionali del 16-17 settembre. Semifinale alla quale è già ammessa l’U18 della franchigia Brescia/Piacenza Baseball forte del primato in Lombardia. Nel frattempo comunque anche questa compagine sarà in campo, sabato al Kennedy contro Milano (ore 16), nel primo turno del Torneo Regionale.

Tornando alle altre giovanili, che si giocano davvero tanto, si comincia sabato al De Benedetti con l’U15 biancorossa che affronta Senago, terza forza lombarda, alle 10. 45 minuti dopo la fine dell’incontro, la perdente affronta il Poll ’77 Bolzano, terza in regular season nel Triveneto e ammessa come rappresentante alto-atesina. Nel terzo incontro di giornata i bolzanini affronteranno la vincente della prima partita. Alla file solo la prima staccherà il biglietto per le ambite semifinali.

Un traguardo alla portata dei piacentini che oltretutto potranno godere del fattore campo. Infine gara secca a Rimini per l’U12 che domenica alle 15 è ospite dello Junior in una sfida senza domani che porta diritti alle semifinali. Sognare costa niente e anche per questo la speranza piacentina è quelle di portare tutte le squadre alle semifinali di tutte le categorie federali, circostanza che non avrebbe precedenti nella storia del baseball biancorosso.