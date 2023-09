Triathlon – Tania Molinari del Team Piacenza vince la gara di Cremona

Rigenerata dal periodo di riposo Tania Molinari portacolori del Piacenza Triathlon Vittorino ritorna alla vittoria nel triathlon di Cremona davanti alla giovane Laura Ceddia portacolori del Triathlon Raschiani e all’atleta di Casa Gloria Cisotto del Triathlon Stradivari. Per Tania ennesimo successo di una stagione da protagonista, anche in questa occasione è già nel gruppo di testa dopo la prima frazione di nuoto di 750m nella piscina da 50mt del circolo Stradivari di Cremona, poi in sella alla bici per i 20km in un gruppo ristretto di tre atlete, negli ultimi 5km piazza il miglior parziale di frazione e vince in solitaria con più di 30″.

In gara per i colori del Piacenza Triathlon Vittorino anche Alessandra Salento e Gustavo Lodi che hanno ben figurato piazzandosi rispettivamente prime e secondo delle rispettive categorie.