Bèll e Bon Festival, Facsal affollato e tanti visitatori da fuori provincia: “Un bellissimo biglietto da visita per la nostra città” – AUDIO

Come si dice in questi casi: buona la prima. Anzi, buonissima. L’esordio del Bèll e Bon Festival non poteva andare meglio. Il dato principale: tra i tantissimi partecipanti anche tantissimi visitatori da altre province come Cremona, Parma, Lodi, perfino dal Piemonte. Per un festival che puntava a celebrare e promuovere le tradizioni piacentine sicuramente un traguardo raggiunto. Difficile conteggiare i visitatori che in questi due giorni hanno affollato il Pubblico Passeggio, ma senza dubbio il bilancio non può che essere positivo.

“Sono veramente molto contento e soddisfatto per la risposta che ha dato la città, per i commercianti che ci hanno sostenuto, per tutti gli sponsor che ci hanno aiutato. Secondo me abbiamo dato vita a un nuovo evento che potrebbe essere uno degli eventi simboli della città, ogni anno”, commento Matteo Castignoli, titolare della Trattoria dell’Angelo e organizzatore dell’evento.

Castignoli ha dovuto a malincuore dire di no a una cinquantina di espositori che avevano chiesto di presenziare: una scelta “dolorosa”, certo, ma che restituisce prontamente l’idea dell’attrattività di questa formula.

“Abbiamo avuto una sessantina di espositori e purtroppo abbiamo dovuto dire di no a 50-60 espositori perché non ci stavamo più. Sicuramente il prossimo anno sarà ancora più difficile perché, dopo questo successo, vorranno essere ancora di più, quindi ci sarà una bella bagarre per aggiudicarsi gli spazi”.

Il successo è confermato da Radio Sound: l’emittente piacentina era presente infatti alla manifestazione, con tanta musica, divertimento e intrattenimento. Intervistando la gente si capiva perfettamente come tantissimi visitatori venissero da fuori provincia: “Un bellissimo biglietto da visita, visto che questo festival ha voluto festeggiare le eccellenze piacentine e farle conoscere. Era proprio il nostro intento: organizzare queste due giorni di orgoglio piacentino, di piacentinità con tutte le sue eccellenze, dalla parte culinaria a quella artistica, insomma, prendere dentro tutto”, ha detto Castignoli.

“Noi abbiamo speso molto in energia, anche in pubblicità, fuori dal confine, perché volevamo far conoscere un po’ meglio il “prodotto Piacenza”, che è un prodotto d’eccellenza. Quindi ci ha fatto molto piacere che siano arrivati i nostri amici cremonesi, parmigiani, visitatori da Lombardia, Piemonte, è stato molto bello e, secondo me, ha aggiunto un valore a questo festival”.

Insomma, appuntamento al prossimo anno, senza dubbio!

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy