Tour farnesiano di Piacenza in bicicletta protagonista durante la settimana Europea della mobilità sostenibile

Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Piacenza è stato protagonista sabato 20 settembre, durante la settimana Europea della mobilità sostenibile, di una nuova esperienza di cittadinanza attiva: il “PCBC – Tour farnesiano di Piacenza in bicicletta”.

Guidati da FIAB Piacenza e da Alessandra Bonomini del CEAS del Comune di Piacenza, i giovani consiglieri, insieme alle educatrici CPP – Centro PsicoPedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti diretto da Daniele Novara – e alle loro famiglie, hanno percorso la città in bicicletta, fermandosi per 8 tappe significative legate ai monumenti farnesiani, dove hanno sostato per condividere la storia e il valore culturale di alcuni luoghi della città. Nella basilica di Sant’Agostino c’è stata la inaspettata possibilità di entrare per una rapida visita, mentre in altri luoghi è stato interessante confrontarsi sulle notizie storiche e su quanto questi luoghi offrano spunti per riflessioni e approfondimenti. Al Tour ha partecipato anche l’assessore alla Cultura e al Turismo Chistian Fiazza, che ha avuto modo di condividere con i giovani consiglieri il loro punto di vista e le loro domande di cittadini attivi e curiosi.

Al termine dell’esperienza, la proposta sarà presentata in Consiglio comunale per la discussione e l’approvazione.

«Iniziative come questa – sottolinea il pedagogista Daniele Novara – sono preziose perché permettono ai ragazzi di conoscere la propria città in modo attivo, non solo come spettatori ma come protagonisti. La bicicletta, poi, è un mezzo che educa al rispetto dell’ambiente e alla lentezza- Un modo concreto per imparare che la partecipazione democratica nasce anche dal prendersi cura del territorio in cui si vive. La bellezza sta proprio nel fatto che ragazzi e ragazze imparano a partecipare alle decisioni cittadine, elaborando proposte comuni e confrontandosi con opinioni diverse dalle proprie: un esercizio che fa bene alla crescita personale e alla comunità tutta».

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy