Tour farnesiano di Piacenza in bicicletta protagonista durante la settimana Europea della mobilità sostenibile

Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Piacenza è stato protagonista sabato 20 settembre, durante la settimana Europea della mobilità sostenibile, di una nuova esperienza di cittadinanza attiva: il “PCBC – Tour farnesiano di Piacenza in bicicletta”.
Guidati da FIAB Piacenza e da Alessandra Bonomini del CEAS del Comune di Piacenza, i giovani consiglieri, insieme alle educatrici CPP – Centro PsicoPedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti diretto da Daniele Novara – e alle loro famiglie, hanno percorso la città in bicicletta, fermandosi per 8 tappe significative legate ai monumenti farnesiani, dove hanno sostato per condividere la storia e il valore culturale di alcuni luoghi della città. Nella basilica di Sant’Agostino c’è stata la inaspettata possibilità di entrare per una rapida visita, mentre in altri luoghi è stato interessante confrontarsi sulle notizie storiche e su quanto questi luoghi offrano spunti per riflessioni e approfondimenti. Al Tour ha partecipato anche l’assessore alla Cultura e al Turismo Chistian Fiazza, che ha avuto modo di condividere con i giovani consiglieri il loro punto di vista e le loro domande di cittadini attivi e curiosi.
Al termine dell’esperienza, la proposta sarà presentata in Consiglio comunale per la discussione e l’approvazione.
«Iniziative come questa – sottolinea il pedagogista Daniele Novara – sono preziose perché permettono ai ragazzi di conoscere la propria città in modo attivo, non solo come spettatori ma come protagonisti. La bicicletta, poi, è un mezzo che educa al rispetto dell’ambiente e alla lentezza- Un modo concreto per imparare che la partecipazione democratica nasce anche dal prendersi cura del territorio in cui si vive. La bellezza sta proprio nel fatto che ragazzi e ragazze imparano a partecipare alle decisioni cittadine, elaborando proposte comuni e confrontandosi con opinioni diverse dalle proprie: un esercizio che fa bene alla crescita personale e alla comunità tutta».