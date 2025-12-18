Storie di Confesercenti, il Bèll e Bon Festival torna a maggio 2026 dopo il grande successo dell’esordio – AUDIO

Storie di Confesercenti, il Bèll e Bon Festival torna a maggio 2026 dopo il grande successo dell’esordio. La prima edizione dell’evento, organizzato da Confesercenti e ideato da Matteo Castignoli e Lorenzo Aramini, ha avuto un grandissimo gradimento e riscontro di pubblico. L’appuntamento, che esalta le eccellenze e tradizioni piacentine, ha richiamato anche tantissimi visitatori da altre province come Cremona, Parma, Lodi, ma pure da altre regioni.

Fabrizio Samuelli, direttore di Confesercenti Piacenza ha incontrato Matteo Castignoli e Lorenzo Aramini per scoprire cosa bolle in pentola per il 2026.

I dati della prima edizione sono significativi, oltre 30 mila persone in due giorni, più di 800 mila euro spesi sul pubblico passeggio con un incasso medio dei vari stand che va dagli 8 ai 24 mila euro.

Inoltre – spiegano gli organizzatori – abbiamo raccolto più di 5 mila euro per beneficenza, un fatto a cui teniamo in modo particolare.

Come vi spiegate questo successo?

La ricetta giusta. In particolare perché ogni volta che si punta sulle tradizioni, sui nostri prodotti, sulle nostre eccellenze, tramite le attività del territorio si ha sempre un riscontro molto positivo.

Nella due giorni su Facsal nel 2025 l’evento ha dunque riacceso l’orgoglio e la piacentinità delle tradizioni attraverso tanti eventi, buona cucina e aggregazione. L’intenzione degli organizzatori è replicare la manifestazione, infatti sono già al lavoro per una nuova edizione nel 2026 con la voglia di far salire ancora l’asticella.

Da settembre a maggio

La data cambierà – proseguono gli organizzatori –non lo proporremo più a settembre ma maggio 2026. L’intenzione è quella di sviluppare e perfezionare sempre di più il festival dando ad esempio un po’ spazio agli espositori. In particolare andremo a migliorare tutte quelle piccole cose che in questo 2025 sarebbero potute andare meglio. Siamo al lavoro per far crescere l’evento rendendo felici gli espositori, ma anche cittadini e visitatori.

C’è già la possibilità di aderire al festival del 2026

Gli interessati possono visitare la pagina Instagram di Bèll e Bon Festival, oppure chiamare direttamente gli organizzatori al 349 77 86 564 o al 333 286 4247.

Il sogno per l’edizione 2026?

Sicuramente che il festival cresca sempre di più e che ci sia sempre più partecipazione da parte delle aziende locali, dei commercianti locali, dei nostri cittadini e dei visitatori. Abbiamo avuto molti molti ospiti fra Parma e Cremona nella prima edizione, quindi ne vorremmo ancora di più magari confermando la bontà delle nostre eccellenze gastronomiche.

