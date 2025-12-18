A Rottofreno tribune telescopiche nella nuova palestra di via Aldo Serena: “Un investimento per sport e scuola”

Prosegue il percorso di ultimazione del Palazzetto dello sport di Via Serena, dove in questi giorni sono state installate due nuove tribune telescopiche a movimentazione elettrica, una soluzione tecnologica che migliora significativamente la fruibilità dell’impianto sia per le società sportive sia per le attività scolastiche.

Le tribune, progettate per essere aperte e richiuse automaticamente, offrono una grande flessibilità nella gestione degli spazi. Quando completamente dispiegate, consentono di accogliere 150 spettatori durante partite, tornei e manifestazioni. Quando invece non sono necessarie, possono essere retratte in pochi secondi, liberando il campo e permettendo un uso più ampio dell’area di gioco.

Fin da subito dopo l’ultimazione dei lavori di costruzione del palazzetto si è riscontrata la necessità di procedere all’acquisto di due tribune per razionalizzare gli spazi destinati al pubblico della nuova palestra comunale di Via Aldo Serena a San Nicolò Trebbia rendendoli compatibili con lo svolgimento sia delle attività scolastiche che di quelle sportive.

“L’investimento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, rientra nel piano di valorizzazione degli impianti sportivi cittadini. Si tratta di un intervento che unisce innovazione e praticità, che permette al palazzetto di rispondere in modo moderno alle esigenze della comunità, dalle associazioni sportive, agli atleti e fino agli alunni della scuola primaria”, commenta il sindaco Paola Galvani.

“Dal punto di vista sportivo, l’intervento rappresenta un passo avanti importante. Le società che utilizzano il palazzetto potranno organizzare eventi agonistici con una capienza adeguata e una migliore sicurezza, rispondendo alle richieste delle federazioni e migliorando l’esperienza del pubblico. La movimentazione elettrica garantisce inoltre rapidità nelle operazioni e riduce il carico di lavoro del personale tecnico”, spiega Valerio Sartori, assessore allo sport.

“Le nuove tribune rispondono alle esigenze delle associazioni sportive del territorio, che quotidianamente utilizzano la struttura per allenamenti e gare di volley, progetti motori e giornate sportive”, è invece la riflessione di Stefano Giorgi, assessore ai Lavori pubblici.

La possibilità di riconfigurare lo spazio consente di adattare il palazzetto a differenti attività, dai campionati agonistici alle esercitazioni di educazione fisica, offrendo un ambiente più versatile e funzionale.

Con le nuove tribune telescopiche, il palazzetto di Via Serena si conferma un punto di riferimento per lo sport locale, capace di ospitare eventi di qualità e di offrire spazi adeguati alle attività formative delle scuole.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy