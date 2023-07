Bergonzi nei quartieri Acer: “I problemi più grandi sono i comportamenti incivili di pochi ai danni di tanti”

Mentre prosegue senza sosta la rimozione delle auto abbandonate nei quartieri di Acer, il presidente Marco Bergonzi ha iniziato ad incontrare gli inquilini per ascoltare in prima persona le loro richieste e verificare insieme agli uffici la possibilità di risolvere le problematiche riscontrate. Prima tappa il quartiere Ciano in San Sepolcro, dove un nutrito gruppo di assegnatari ha accolto nel giardino interno il presidente accompagnato dalla consigliera Ilaria Rossi e dalla mediatrice sociale Cecilia Rattotti.

Tra le segnalazioni, la richiesta di spostare le antenne – spesso manomesse – che regolano le sbarre di ingresso nei due accessi principali del quartiere; di attivare il servizio di pulizia delle scale; di ripulire dal fogliame i tombini in cortile per evitare accumuli d’acqua; di posticipare nel periodo estivo alle 22 il passaggio della vigilanza come deterrente per chi entra abusivamente nel quartiere utilizzando gli spazi comuni o le cantine.

“Lamentele per una piccola minoranza”

«La maggior parte delle lamentele – sottolinea Bergonzi – riguarda come sempre il comportamento incivile di alcuni abitanti, fortunatamente una piccola minoranza, che gettano dal balcone cibo e spazzatura; che mettono fuori uso la sbarra elettrica degli ingressi; che portano fuori i cani e non raccolgono gli escrementi pur sapendo che ci sono persone e bambini che giocano nel prato. Porterò ogni richiesta ai nostri uffici – assicura Bergonzi che prosegue – l’ho detto fin dal mio insediamento: premiare i comportamenti virtuosi e nessuno sconto nei confronti di chi non rispetta le regole di civile convivenza. Abbiamo un servizio di videosorveglianza e stiamo lavorando per attivare una connessione in rete che potrà permettere l’accesso immediato alle immagini anche alle Forze dell’Ordine».

Sono quindi state segnalate al presidente le auto abbandonate da tempo nel quartiere: «Indicherò già oggi agli uffici le targhe di cui ho preso nota in modo da far attivare subito la procedura per arrivare alle rimozioni per le quali posso garantire il mio impegno personale. Quello delle auto non è solo un problema di occupazione di spazio.

E’ l’emblema dell’inciviltà di quegli inquilini che vivono senza rispettare le regole, recando danno a chi invece tiene comportamenti corretti. In questi giorni sono presente dall’inizio alla fine a tutte le rimozioni che sono in programma e conto, dalle prossime settimane, di fornire un report completo dell’avanzamento dei lavori». Dai presenti emerge la richiesta al presidente di insistere sull’educazione civica: «Acer sta mettendo in campo tutte le azioni necessarie in questo senso – assicura Bergonzi. L’iniziativa di Raffa la giraffa dedicata ai piccoli inquilini ne è solo un esempio e va proprio nella direzione di abituare fin da giovani a seguire i comportamenti corretti che garantiscano una convivenza civile tra le famiglie».