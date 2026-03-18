Nuovi bidoni per la raccolta differenziata, Zandonella (Lega): “Per quali motivi serve la tessera? Manca chiarezza”

Il consigliere comunale della Lega Luca Zandonella ha presentato un’interrogazione per chiedere conto all’amministrazione Tarasconi dei nuovi contenitori ad apertura digitale per la raccolta differenziata di vetro e plastica.

La nota di Zandonella

“Il tutto sta avvenendo senza un’adeguata informazione ai cittadini, generando legittime domande: i piacentini erano stati informati nei mesi passati dei nuovi contenitori per rifiuti indifferenziati ad apertura solamente tramite “Eco-Card”, ma non invece di quelli per la raccolta differenziata”.

“Nelle ultime settimane – continua Zandonella – sono comparsi in città senza nessuna comunicazione chiara e tempestiva. Parrebbe inoltre che ad oggi sia presente una situazione disomogenea: alcuni cassonetti risultano apribili solo tramite tessera, altri invece manualmente”.

“Ho voluto quindi chiedere all’amministrazione Tarasconi i dettagli dei costi complessivi sostenuti da Iren per l’acquisto e la posa dei nuovi cassonetti e delle motivazioni che hanno portato a estendere l’apertura digitale anche a vetro e plastica”.

“Riflettendo – sottolinea il consigliere del Carroccio – viene naturale chiedersi se questa scelta derivi dal fatto, come avevo segnalato in consiglio comunale in alcune recenti discussioni in merito, che negli ultimi mesi all’interno della campane della plastica si trovava di tutto a seguito dell’entrata in vigore della tariffazione puntuale, peggiorando quindi la raccolta differenziata a Piacenza”.

“Ho inoltre chiesto se c’è l’intenzione – e nel caso quando – di concedere l’apertura definitivamente e solamente con la tessera Eco-Card. L’innovazione nella gestione dei rifiuti può essere un’opportunità, ma solo se accompagnata da trasparenza, condivisione delle scelte e rispetto per i cittadini, cosa che non è avvenuta in questi ultimi tempi”.

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