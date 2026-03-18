Giornata mondiale dell’acqua, Cattolica e Consorzio di bonifica incontrano gli studenti

in vista della Giornata Mondiale dell’Acqua (che formalmente cadrà domenica 22 marzo), la Facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali dell’Università Cattolica (campus di Piacenza) e il Consorzio di Bonifica di Piacenza invitano la stampa a partecipare al workshop che si svolgerà venerdì 20 marzo dalle ore 9 alle ore 13 presso l’auditorium “G. Mazzocchi” dell’Università Cattolica (via Emilia Parmense 84, Piacenza).

Il workshop, dal titolo “Giornata Mondiale dell’Acqua”, è destinato agli studenti della Facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali dell’Università Cattolica e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Piacenza.

IL PROGRAMMA

Saluti di benvenuto

Angelo Manfredini, Direttore della sede di Piacenza-Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Interventi

Le sfide per il sistema agro-alimentare: il ruolo dei Consorzi di Bonifica.

Francesco Cavazza, Responsabile Ricerca, Innovazione e Internazionalizzazione Canale Emiliano Romagnolo (CER).

Il ruolo dell’agronomo nella gestione dell’acqua: dal campo all’azienda agricola, fino al territorio

Andrea Ferrarini, Docente di Agronomia, Università Cattolica del Sacro Cuore.

L’acqua nel piatto: tra nutrizione a sostenibilità

Margherita Dall’Asta, Docente di Scienze dell’Alimentazione, Università Cattolica del Sacro Cuore.

Esperienze d’impresa

Edoardo Fornari, Docente di Marketing, Università Cattolica del Sacro Cuore

DIALOGA CON:

Enzo Panizzi, Titolare e Direttore Generale Valcolatte;

Davide Rocca, Direttore Consorzio Casalasco del Pomodoro.

Riflessioni conclusive

Luigi Bisi, Presidente Consorzio di Bonifica di Piacenza.

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