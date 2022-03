Biglietti omaggio Francesco Tesei. Al teatro President di Piacenza il 26 marzo

Radio Sound e Piacenza24 sono lieti di invitarvi allo spettacolo di Francesco Tesei in programma sabato 26 marzo 2022 al Teatro President di Piacenza.

Il Teatro President di Piacenza si raggiunge facilmente in 15 minuti dal casello autostradale di Piacenza.

Francesco Tesei, il più grande mentalista d’Italia – Biglietti omaggio – Leggi il testo seguente o ascolta la diretta e scopri come aggiudicarti un biglietto omaggio offerto da Radio Sound e Piacenza24.

FRANCESCO TESEI

il più grande mentalista d’Italia con il nuovo straordinario spettacolo teatrale

“Telepathy”

Teatro President di Piacenza

sabato 26 marzo 2022 – ore 21.15

Francesco Tesei al Teatro Presidente

E’ considerato il più grande mentalista d’Italia, la sua grande capacità di “leggere il pensiero” , di comunicare con la mente delle persone attraverso la telepatia riesce a stupire e ad entusiasmare il pubblico che sempre più numeroso assiste ai suoi incredibili spettacoli tra mistero, magia e tecnica.

Per questa nuova performance Francesco Tesei si è ispirato al periodo che stiamo vivendo, che ha imposto il concetto di distanziamento sociale come assoluta priorità. “È quindi particolarmente importante, e attuale, tornare al significato etimologico della parola, tele-pathos, che deriva dal greco, e significa passione condivisa a distanza”- afferma Tesei.

Con questo nuovo spettacolo, figlio del momento che stiamo vivendo, il mentalista spera di accorciare le distanze tra le persone, tornando a giocare con interazioni fondate sulle parole ma anche su gesti, azioni, respiri e sorrisi.

Info e biglietti al 347 798 77 28 o su hpievent.com

Francesco Tesei

L’INDISCUSSA ECCELLENZA DEL MENTALISMO IN ITALIA

Autore e protagonista della serie tv “IL MENTALISTA”

in onda in prima serata su SKY UNO HD

Oltre 120.000 biglietti venduti con il suo primo spettacolo teatrale

Scrittore e autore per Rizzoli

Ospite in oltre 40 programmi televisivi

Special guest per centinaia di aziende italiane e internazionali

IL MENTALISTA LIVE

L’ELEFANTE INCATENATO

( DA UN RACCONTO DI JORGE BUCAY )

Quando ero piccolo mio nonno mi portava sempre al Circo, e dopo lo spettacolo visitavamo anche lo zoo, per vedere gli animali del circo a pochi metri di distanza.

Quello che mi impressionava più di tutti era proprio l’elefante: così immenso per gli occhi di un bambino.

Ma c’era una cosa che non capivo. Dopo lo spettacolo, trovavo l’elefante legato con una grossa catena di ferro a un ridicolo bastone piantato a terra.

Un elefante può sradicare un intero albero, eppure se ne stava lì: una catena legata a una gamba, e a un misero bastone. Perché non lo strappava dal suolo per scappare via?

Anche mio nonno non sapeva darmi una risposta.

Ho scoperto la risposta solo da adulto.

L’elefante non scappa perché è stato legato a quel bastone fin da quando era appena nato.

Proviamo a immaginare per un secondo il cucciolo di elefante legato a quel bastone: è alto solo un metro, tira, spinge, prova a sradicarlo dal suolo, ma è troppo piccolo e non ce la può fare.

Per settimane cerca di liberarsi, finché un giorno si arrende: accetta l’impotenza e si rassegna al suo destino.

Anni dopo, l’elefante è diventato adulto: pesa 6 tonnellate, ma non ha mai più messo alla prova la sua forza sulla catena e sul bastone.

Perché ormai è convinto di non potersi liberare.