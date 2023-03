Bilancio di previsione, Alternativa per Piacenza: “Ambiente e partecipazione, servono i fatti” – AUDIO

Bilancio di previsione 2023-2025 dopo il lungo percorso che ha portato all’approvazione, sul tema è intervenuta Alternativa per Piacenza. Il via libera è arrivato dopo sei sedute del Consiglio Comunale con la votazione che ha visto 20 favorevoli e 10 contrari.

Il Consigliere Comunale Stefano Cugini. E’ stata una maratona di approvazione da record, partita in salita, quindi ci è voluto poi tempo per rimettere le cose in sesto. In particolare per arrivare a dibattere tutti i temi che ritenevamo importanti.

Qual è la valutazione?

E’ la valutazione, almeno da parte nostra, di chi è li in attesa di capire il tema della coerenza e della trasparenza. Ovvero se le dichiarazioni di intenti della Giunta, soprattutto sui temi ambientali e della partecipazione, poi seguiranno i fatti. Per lo sviluppo che ha avuto il dibattito nutriamo qualche dubbio.

Sul tema ambientale da dove bisogna partire

Per esempio si sarebbe potuto iniziare approvando i nostri emendamenti. Andava detto chiaramente che l’idea non è quella di contenere il consumo di suolo, ma di consumare zero suolo e di non riempire la città di supermercati. Inoltre il centro storico andrebbe pedonalizzato, cercando di creare una vera rete di parcheggi scambiatori attorno alla città. Cose che in campagna elettorale hanno detto in tanti, ma adesso vediamo più prudenza a mettere le parole in pratica.

Bilancio di previsione, Alternativa per Piacenza: AUDIO intervista a Stefano Cugini