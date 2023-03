Centro Aiuto alla Vita, a Volontariato in Onda Laura Barsottelli: “Accogliamo donne in gravidanza in difficoltà” – AUDIO

Centro Aiuto alla Vita “Chiara Corbella” di Piacenza, a Volontariato in Onda ospite Laura Barsottelli. Il programma quindicinale è realizzato da Radio Sound e Csv Emilia – Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza.

La realtà nasce nel 2018 per sostenere le mamme in difficoltà, offrendo un supporto concreto prima e dopo la gravidanza. “Siamo un’associazione piccola – spiega Barsottelli – e giovane. Ha un nome particolare che può sollevare subbi, quindi va spiegato. Diciamo che noi ci proponiamo di incontrare e accogliere donne in difficoltà per una gravidanza inaspettata o complicata per vari motivi. Noi siamo tutte donne accumunate da questa sensibilità alla vita e la voglia di dare una mano.

Come seguite le ragazze in queste percorso?

Dando una possibilità di ascolto alle donne in crisi. In particolare per motivi di salute, economici o di relazioni, si trovano in difficoltà davanti alla scelta se portare avanti, o meno, una gravidanza. Noi le aiutiamo, ma poi la decisione è loro in libertà assoluta. Siamo soprattutto un centro d’ascolto e di accoglienza, ma poi entriamo nel concreto fornendo anche aiuto pratico con dei professionisti che ci danno una mano.

Quali sono le prospettive per il futuro?

Che ci sia un tam tam, affinché si sappia in città e provincia che ci siamo. Abbiamo un numero di telefono aperto 24 ore su 24 dove è possibile contattarci: 329 6181355.

Il centro si rivolge alle ragazze/donne in gravidanza che non sanno cosa fare, sono spaventate, a volte lasciate sole dal partner o spinte a prendere una decisione sul futuro da terzi. Per queste persone è importante l’ascolto messo in campo dalle volontarie piacentine.

La realtà è intitolata a Chiara Corbella Petrillo. Nata a Roma nel 1984, è morta a 28 anni dopo aver rimandato le cure al cancro, diagnosticato al quinto mese di gravidanza, per proteggere il bambino. Per lei la Diocesi di Roma ha avviato la causa di beatificazione.