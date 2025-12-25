Bimba di due anni si sente male ad Alseno, interviene l’eliambulanza

Tanta paura per una bimba di due anni. I fatti sono accaduti ieri sera ad Alseno. La piccola era a casa dei nonni quando si è sentita male. I familiari hanno allertato il 118 che basandosi sulle prime informazioni ha allertato a sua volta l’eliambulanza. L’elicottero ha trasportato la bambina al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi.



