Tanta paura per una bimba di due anni. I fatti sono accaduti ieri sera ad Alseno. La piccola era a casa dei nonni quando si è sentita male. I familiari hanno allertato il 118 che basandosi sulle prime informazioni ha allertato a sua volta l’eliambulanza. L’elicottero ha trasportato la bambina al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi.
Bimba di due anni si sente male ad Alseno, interviene l’eliambulanza
Tanta paura per una bimba di due anni. I fatti sono accaduti ieri sera ad Alseno. La piccola era a casa dei nonni quando si è sentita male. I familiari hanno allertato il 118 che basandosi sulle prime informazioni ha allertato a sua volta l’eliambulanza. L’elicottero ha trasportato la bambina al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi.