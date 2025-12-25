Trovato a terra dopo essere stato accoltellato, 40enne soccorso a Roncaglia: indagini in corso

25 Dicembre 2025 Redazione FG Cronaca Piacenza
blank
blank
Piacenza 24 WhatsApp

Un uomo nordafricano di circa 40 anni è stato trovato ferito sul ciglio della strada lungo la Statale 10 all’altezza di Roncaglia. A notarlo, questa mattina, è stata una guardia giurata, che ha chiamato i soccorsi. L’uomo sarebbe stato colpito da una coltellata a un fianco nella tarda serata della vigilia e sarebbe rimasto lì tutta la notte. Al momento dei soccorsi, l’uomo presentava anche segni di ipotermia.

I carabinieri hanno avviato le indagini: l’uomo avrebbe riferito di essere stato derubato di soldi e cellulare dagli aggressori.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover