Trovato a terra dopo essere stato accoltellato, 40enne soccorso a Roncaglia: indagini in corso

Un uomo nordafricano di circa 40 anni è stato trovato ferito sul ciglio della strada lungo la Statale 10 all’altezza di Roncaglia. A notarlo, questa mattina, è stata una guardia giurata, che ha chiamato i soccorsi. L’uomo sarebbe stato colpito da una coltellata a un fianco nella tarda serata della vigilia e sarebbe rimasto lì tutta la notte. Al momento dei soccorsi, l’uomo presentava anche segni di ipotermia.

I carabinieri hanno avviato le indagini: l’uomo avrebbe riferito di essere stato derubato di soldi e cellulare dagli aggressori.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy