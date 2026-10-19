Bimbo di due anni seduto nel carrello della spesa, un’auto lo urta e lo ribalta: ferito il piccolo

Un bambino di due anni è rimasto ferito dopo essere caduto da un carrello della spesa urtato da un’automobile. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 18 ottobre nel parcheggio del centro commerciale Belpò di San Rocco al Porto, in provincia di Lodi. Il piccolo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale di Cremona.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, una coppia residente in provincia di Milano stava attraversando il parcheggio del centro commerciale spingendo un carrello della spesa, all’interno del quale era seduto il figlio di due anni.

Per cause ancora da chiarire, una vettura, forse impegnata in una manovra, ha urtato il carrello provocandone il ribaltamento.

Il bambino è caduto a terra, riportando alcuni traumi. Immediata la richiesta di aiuto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al piccolo e lo hanno successivamente trasportato all’ospedale di Cremona per gli accertamenti e le cure necessarie.

Resta da ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire come l’automobile sia entrata in contatto con il carrello della spesa.