Rugby – Piacenza parte con il botto: splendida vittoria 45-33 in trasferta a Parma

Il Piacenza Rugby inaugura nel migliore dei modi il campionato di Serie A1, conquistando una splendida vittoria in trasferta contro il Rugby Parma1931 con il punteggio di 45-33.

La sfida, molto sentita da entrambe le società per la storica rivalità e per i precedenti della scorsastagione, si presentava impegnativa per ibiancorossi, opposti a una squadra ricca di giocatori espertie di qualità. Il Piacenza, però, ha dimostrato fin dai primi minuti di meritare pienamentela categoria,imponendo ritmo, aggressività e grande determinazione.

L’avvio è travolgente: Dene apre le marcature dopo appena tre minuti e, nonostante il pareggio del Parma,i biancorossi allungano con le mete diRavilli, ancora Dene e Biffi. Al 32′ è nuovamente Dene a firmareuna splendida meta, portando il Piacenza sul 31-5 e confermandosi protagonistaassoluto della giornata.

La partita si complica nel finale del primo tempo, quando due cartellini gialli costringono il Piacenza agiocare temporaneamente in tredici uomini.Il Parma ne approfitta per ridurre lo svantaggio, chiudendola prima frazione sul 19-31.

Nella ripresa, dopo una fase di gioco più frammentata, Ravilli firma la sua seconda meta al 57′, trasformatada B. Guerra per il 19-38. Nel finaleil Parma prova a riaprire l’incontro, segnando due mete consecutivee portandosi sul 33-38. Quando la rimonta sembra possibile, ci pensaGreco, allo scadere, a chiuderedefinitivamente i conti con una potente azione personale, trasformata da B. Guerra per il definitivo 33-45.

Una vittoria meritata, costruita attraverso un gioco veloce, fisico e coraggioso, che premia il lavorosvolto durante la preparazione e la crescitadel gruppo.

Grande la soddisfazione dell’allenatore Claudio Forte, che ha elogiato i suoi ragazzi per aver interpretatola partita esattamente come preparato,dimostrando aggressività, determinazione e correttezza.

Un esordio da incorniciare per il Piacenza Rugby, che ora dovrà mantenere i piedi per terra e continuarea lavorare in vista del prossimoappuntamento: domenica 25 ottobre, al campo Beltrametti, arriveràla Capitolina, reduce da una giornata positiva.

Il campionato è appena iniziato, ma i biancorossi hanno già lanciato un messaggio chiaro: il Piacenzac’è e vuole essere protagonista.