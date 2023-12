Tragedia la notte di Natale, bimbo di dieci mesi ricoverato d’urgenza per una polmonite: muore poche ore dopo

Tragedia la notte di Natale per una famiglia piacentina, bimbo di 10 mesi muore per una polmonite. I fatti sono accaduti, come detto, la notte del 24 dicembre. I genitori si trovavano in casa insieme agli altri due figli. A un certo punto il piccolo Davide, 10 mesi, ha iniziato a respirare affannosamente.

Come prima cosa, i genitori hanno chiamato la pediatra la quale ha consigliato ai coniugi di correre al pronto soccorso, e così hanno fatto.

I medici lo hanno visitato e hanno scoperto trattarsi di polmonite, motivo per cui hanno disposto il ricovero nel reparto di Pediatria. Purtroppo, poche ore dopo, la situazione è precipitata ed è intervenuto uno scompenso respiratorio cha ha causato il decesso del piccolo Davide. Ora sul corpo del bimbo sarà effettuata l’autopsia.