Boccone di cibo incastrato in gola e poi l’arresto cardiaco, bimbo di due anni salvato da un veterinario e dal 118

Momenti drammatici in via Beati, bimbo rischia di soffocare per un boccone di cibo. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di ieri. Una donna è uscita dal proprio appartamento con il figlio di due anni in braccio e ha raggiunto il centro veterinario in preda alla disperazione. La scelta di rivolgersi ai medici della struttura si è rivelata corretta: uno degli operatori infatti ha praticato le manovre di disostruzione pediatrica sul piccolo riuscendo a liberarlo dal pezzo di cibo. Il tempo trascorso senza respirare, però, è stato sufficiente a innescare un arresto cardiaco dal quale è stato salvato grazie all’intervento dei sanitari del 118. Una volta che il cuore ha ricominciato a battere, il bimbo è stato condotto all’ospedale Maggiore di Parma.