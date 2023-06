Bimbo di 7 anni si tuffa in piscina ma non riemerge, bagnino e infermiera lo salvano

Attimi di paura alla piscina Polisportivo di Piacenza. Tutto è iniziato quando un bimbo di 7 anni si è tuffato nell’acqua. I familiari che erano con lui hanno notato, però, che il piccolo non riemergeva e restava sotto la superficie dell’acqua. A quel punto hanno dato l’allarme.

Il bagnino di turno in quel momento si è gettato in acqua e in pochi secondi ha riportato a bordo piscina il bambino, in quel momento privo di conoscenza. Sul posto è intervenuta anche un’infermiera che ha prestato le prime cure del caso fino a quando non è giunto sul posto il 118.

Fortunatamente il bambino ha ripreso conoscenza ed è stato condotto al pronto soccorso di Piacenza in condizioni non gravi. Ancora da capire cosa abbia causato l’incidente, con ogni probabilità un malore accorso al piccolo.