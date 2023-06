Intervengono per una lite in strada, poliziotti accerchiati e aggrediti da quattro nordafricani

Nella notte appena trascorsa le Volanti hanno proceduto all’arresto di tre cittadini marocchini e alla denuncia di un quarto uomo per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire generalità e lesioni aggravate.

Tutto è iniziato intorno alle 2,30 quando alcuni passanti hanno allertato la polizia per una lite in strada in via San Bartolomeo. Giunti sul posto, i poliziotti sono stati immediatamente accerchiati e poi aggrediti dai quattro stranieri. A quel punto sul posto sono intervenuti in rinforzo una pattuglia della guardia di finanza e due pattuglie di Sicuritalia. A quel punto gli operatori sono riusciti a bloccare gli aggressori e condurli in questura.

Auto danneggiate

Ma durante il viaggio, i quattro hanno dato in escandescenze all’interno delle volanti, danneggiandole e distruggendo i vetri dei finestrini. Ad attenderli in questura erano presenti anche i sanitari del 118 che hanno provveduto a sedare i quattro riportandoli alla calma. In tutto questo trambusto gli agenti sono rimasti feriti riportando lesioni guaribili in cinque giorni.

L’elogio della questura agli agenti

La questura ha elogiato il lavoro degli operatori: “Solo la professionalità degli operatori dell’ufficio Volanti, nella gestione dell’evento, in assoluta sinergia con le pattuglia della guardia di finanza intervenute, ha permesso di assicurare alla giustizia quattro soggetti molto pericolosi. Da sottolineare l’elevata preparazione operativa degli agenti che in nessuna fase dell’intervento hanno dato adito alle innumerevoli provocazione e minacce provenienti dai prevenuti”.