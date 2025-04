Impianto di Biometano a Sarmato, il comitato: “Faremo una richiesta danni con una causa civile” – AUDIO

Impianto di Biometano a Sarmato, il comitato pensa a una causa civile: “Faremo una richiesta danni”. Il gruppo “Saviamo Sarmato” prosegue la propria azione di protesta contro la costruzione a pochi passi dal centro abitato.

Non lasceremo – spiega il Presidente del Comitato Bruno Fellegara – nulla di intentato. In particolare abbiamo intenzione di ricorrere in sede civile con una richiesta di danno patrimoniale patito dai cittadini di Sarmato. Sono persone che sarebbero danneggiate da questo impianto per la valutazione degli immobili, per il disagio subito e per i problemi legati alla salute. Pertanto ricorreremo in sede civile per avere almeno questo ristoro.

“L’autorizzazione ambientale rilasciata è pienamente legittima e conforme alla normativa vigente”. Con queste parole ARPAER ha confermato la legittimità dell’impianto a Biometano nel comune di Sarmato. Siamo rimasti amareggiati che non sia stato accettato l’annullamento richiesto dal Comune. Anche perché a questo punto sembrano svanire possibilità per un’ulteriore iniziativa da parte dell’Amministrazione Comunale. Comunque non sappiamo se il Comune abbia in serbo altre soluzioni.

Il 5 giugno ci sarà l’udienza per il secondo ricorso al TAR

Sì, il ricorso noi l’abbiamo presentato il 22 febbraio, visto che c’è ancora parecchio da aspettare, non vogliamo che questo tempo intercorra inutilmente. Infatti ci stiamo dando da fare per aggiungere delle soluzioni alternative a questo annoso problema. Stiamo cercando di coinvolgere il più possibile i comitati territoriali, anche di altre regioni, per cercare di fare una rete di comitati che rappresenti un’azione più corposa sul tema.

Continua il confronto con chi ha già l’impianto vicino a casa

Sì. Tutti i cittadini, alla presentazione del progetto, hanno avuto rassicurazioni che non avrebbero subito disagi, ma poi non è stato così. Abbiamo avuto solo una testimonianza positiva da Vipiteno, dove hanno costruito un impianto, situato però a 20 minuti dal centro abitato. Però l’accesso avviene da una sorta di galleria dove i mezzi entrano, eseguono proprio tutti i lavori di stoccaggio, di conferimento del materiale in questo ambiente completamente ermetico. Quindi c’è la possibilità di fare anche qualcosa di diverso, anche se più costoso.

Biometano a Sarmato, il comitato: “Faremo una richiesta danni”