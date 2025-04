Tragico incidente a Monticelli, col trattore si ribalta in un canale pieno d’acqua e muore sul colpo

Si ribalta col trattore e finisce in un canale pieno d’acqua, muore un uomo di 75 anni, Giovanni Zangrandi. I fatti sono accaduti nella zona di Monticelli, precisamente in località Busacca.

L’agricoltore stava percorrendo una strada tra i campi, via Argine San Giorgio, quando, per motivi da chiarire, ha preso il controllo del mezzo e si è ribaltato. Sempre restando a bordo del trattore, l’uomo è finito in un canale pieno d’acqua.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco. I pompieri hanno raggiunto l’agricoltore ma purtroppo l’uomo era già morto, probabilmente deceduto sul colpo subito dopo l’impatto. Sul posto anche i carabinieri che ora hanno avviato i rilievi del caso.

Non è da escludere che l’uomo sia rimasto vittima di un malore, in seguito al quale potrebbe aver perso il controllo del trattore.

Il cordoglio di Confagricoltura

Confagricoltura Piacenza piange Giovanni Zangrandi, mancato oggi in un incidente, agricoltore notissimo e stimato di Monticelli d’Ongina. Giovanni Zangrandi ha contribuito con generosità, capacità e impegno alla vita associativa di Confagricoltura Piacenza a cui era profondamente legato. È stato lungamente componente di Giunta e Consiglio direttivo, Vicepresidente per ben quattro mandati e ultimamente vicepresidente di Anpa.

Ha lavorato con capacità e visione anche all’aggregazione e all’organizzazione degli agricoltori divenendo presidente dell’Arp, cooperativa di trasformazione del pomodoro, e poi di Confcooperative. Imprenditore poliedrico e illuminato, attento ed esperto delle colture che caratterizzano il nostro territorio, è stato anche uno dei pionieri al mondo dell’agrivoltaico.

Molto legato alla sua famiglia ha incoraggiato e sostenuto il progetto dei figli e della sorella di sviluppare l’agriturismo La Finestra sul Po, oggi preziosa realtà a San Nazzaro di Monticelli.

“Siamo davvero tutti molto scossi da questa notizia – dicono il presidente e il direttore e di Confagricoltura Piacenza Umberto Gorra e Marco Casagrande unitamente al segretario di Zona Enrica Cabrini – eravamo con Giovanni anche venerdì scorso, in occasione dell’appuntamento di A Cena con La Scienza nell’agriturismo della sua famiglia. Zangrandi era conosciuto e apprezzato da tutta l’Associazione, affezionato sia al personale degli uffici di Monticelli dove si recava spesso, che al personale in sede, dove partecipava volentieri agli incontri dando il suo contributo di esperienze e di visione, sempre disponibile a condividere le sue riflessioni”.

Tutta Confagricoltura Piacenza esprime profondo cordoglio e vicinanza alla moglie Marinella, ai figli Giulia, Nicola e Alberto, alla mamma Angiolina e alla sorella Luigina.