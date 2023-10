Bisogna solo fare canestro, la storia del basket piacentino. L’autore Bottioni: “La prima partita in Piazza Cittadella nel 1922” – AUDIO

Giovedì 19 ottobre, alle ore 21,00, presso l’auditorium della Fondazione a Piacenza (via Sant’Eufemia, 12) verrà presentato l’ultimo libro di Augusto Bottioni “Basta solo fare canestro. La storia del basket piacentino del 1922 al 1996“, edito dall’editore piacentino Papero. Seguiranno quasi sicuramente altre iniziative in diverse località del piacentino, dove viva è la tradizione della pallacanestro.

La prima partita – spiega l’autore – fu giocata in piazza Cittadella a Piacenza, il 14 maggio 1922 tra una squadra di pontieri e artiglieri. Poi la prima partita ufficiale si tenne nel 34 e il primo campionato nel 36. Durante gli anni c’è stata una certa discontinuità nelle prestazioni agonistiche, dovuta alla mancanza di finanziamenti, alla mancanza di strutture adeguate (soprattutto nei primi anni) e alla concorrenza di altre discipline sportive.

Come mai ha scelto di scrivere un libro sulla pallacanestro

Perché mi ha permesso di mettere assieme tre passioni: lo sport, il territorio e la storia. Non sono mai stato un gran giocatore di basket ma è stato il mio primo amore sportivo. Ho ricoperto tutti i ruoli e ora seguo mi figlio Riccardo che gioca nella B Nazionale.

Bisogna solo fare canestro, la storia del basket piacentino

Gabriele Dadati, della Papero Edizioni di Piacenza

“Augusto Bottioni propone in questo libro una ricerca scrupolosa e ricchissima, che procede anno dopo anno e si completa con fotografie, testimonianze e documenti raccolti per la prima volta. È una bellissima ricerca, perché racconta allo stesso tempo due passioni: quella per il basket e quella per il territorio”.

La storia del basket piacentino nei 74 anni indagati è fatta di orgoglio, di tenacia, di buoni risultati. La storia, per il grande volume di dati, notizie, informazioni, fotografie è stata, necessariamente, divisa in due volumi: il primo, questo, comprende gli anni dal 1922 al 1996; il secondo comprenderà gli anni dal 1996 ai giorni nostri. L’autore è già al lavoro.

Papero Edizioni.