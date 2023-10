Giornata missionaria mondiale domenica 22 ottobre celebrazioni nella diocesi di Piacenza-Bobbio

Giornata missionaria mondiale domenica 22 ottobresi celebra nella diocesi di Piacenza-Bobbio come in tutta la Chiesa il tema “Cuori ardenti, piedi in cammino”. Nelle parrocchie le offerte raccolte alle messe saranno destinate al sostegno delle missioni nel mondo attraverso le Pontificie Opere Missionarie.

Giornata missionaria mondiale il programma di venerdì

In Cattedrale venerdì 20 ottobre alle ore 21 è in programma la veglia missionaria; il Vescovo Mons. Adriano Cevolotto conferirà il mandato missionario ai sacerdoti giunti di recente a Piacenza dalle diocesi congolesi di Kabinda, don Richard Kankiesa Mankamba e don Paulin Kutenalu Tshitenge e Kisantu don Daniele Mateso Dingansi.

Giornata missionaria mondiale il programma di sabato

Sabato 28 ottobre, invece, dalle ore 9 nella parrocchia cittadina di Santa Franca si svolgerà il convegno missionario diocesano in occasione dei 60 anni di esperienza missionaria della nostra diocesi (1964-2023). I primi a partire furono don Giuseppe Castelli per il Brasile e don Pietro Callegari per il Guatemala.

Giornata missionaria mondiale gli interventi

Interverrà per approfondire il senso della missione della Chiesa, alla luce del magistero di Papa Francesco, il biblista e teologo milanese Luca Moscatelli. Sono attesi almeno due rappresentanti per ogni Comunità pastorale e congregazione religiosa.

Il Programma

Si inizierà alle 9 con la preghiera e il commento biblico a cura della teologa prof.ssa Donata Horak; alle 10.15 video-testimonianza “La voce dalle terre di missione brasiliana” e a seguire alle 11.15 intervento del biblista Luca Moscatelli sul tema “Alla luce del magistero di papa Francesco, quale pastorale missionaria oggi?”. Alle 12.15 Francesco Panigadi, coordinatore dei Centri missionari dell’Emilia-Romagna, parlerà di “Spunti per una pastorale missionaria da altri territori regionali”. Segue alle13 pranzo e alle 14 ripresa dei lavori con le testimonianze “La voce di una missione accolta”; alle 14.30 laboratori di gruppo e alle 15.30 condivisione in assemblea. Alle 16.15 conclusioni con il vescovo mons. Cevolotto.

Le informazioni

Per iscriversi occorre contattare il Centro missionario diocesano: centromissionario@curia.pc.it; Whatsapp 329.0411854 – tel. 0523.308324.