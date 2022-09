Bloccato nei pressi del Lago Nero a causa di un dolore al ginocchio, escursionista soccorso in elicottero

Il Soccorso Alpino Emilia-Romagna Stazione Mt Alfeo è intervenuto questo pomeriggio per un recupero e soccorso di un fungaiolo che ha manifestato un forte dolore all’arto inferiore.

L’uomo, di una sessantina di anni di Casalpusterlengo (LO), si trovava con un amico piacentino in zona Lago Nero, fuori sentiero su una sassaia, alla ricerca di funghi quando ha accusato un forte dolore e si è bloccato il ginocchio che gli ha impedito i movimenti e la possibilità di proseguire. L’amico ha contattato i soccorsi (con difficoltà perché il telefono non prendeva campo) senza riuscire ad inviare le coordinate corrette per cui i tecnici del Saer dell’Alfeo (più una squadra della stazione Mt Orsaro che si è mobilitata ma poi è rientrata perché deviata su un altro intervento a Campeggi, PR), che subito si sono mobilitati per l’intervento, sono giunti in un punto errato. I due sono stati visti in difficoltà da un passante, sempre fungaiolo, che ha prestato loro il telefono e li ha supportati nell’invio delle coordinate corrette per cui i tecnici, che si trovavano a una ventina di minuti dal target, sono riusciti a giungere sul posto. Nel frattempo, dato il punto impervio in cui si trovavano i fungaioli, è stato attivato l’elicottero dei Vigili del Fuoco che è giunto sul posto ed ha verricellato l’infortunato con il supporto della squadra di terra.

L’uomo è stato trasportato a Ferriere (PC) dove ad attenderlo c’era l’ambulanza per le prime cure. L’amico del signore nel frattempo è stato scortato dalla squadra dei tecnici Saer al Passo dello Zovallo dove aveva lasciato l’auto.