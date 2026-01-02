Bonifica ex Acna: “Reperti archeologici e rifiuti comporteranno modifiche ai tempi e al progetto”. Incontro pubblico l’8 gennaio

Giovedì 8 gennaio, alle ore 20.45, presso la Sala della Partecipazione di via Taverna 39, si terrà un’assemblea pubblica promossa da un gruppo di residenti per fare il punto sugli sviluppi della bonifica dell’area ex Acna e sul progetto di riqualificazione. A organizzare la serata, come detto, un gruppo di cittadini guidati da Barbara Foppiani, Enrico Casaroli, Giuliana Pupazzoni, Laura Chiappa, Paola Subacchi.

LA NOTA DEGLI ORGANIZZATORI

L’incontro nasce a seguito dei recenti ritrovamenti archeologici emersi durante i lavori nell’area verso via Cantarana e della presenza di una quantità significativa e imprevista di rifiuti – tra cui morchie gommose, eternit, plastiche e pneumatici. Come comunicato dall’Amministrazione comunale a mezzo stampa, tali criticità comporteranno un allungamento dei tempi di bonifica e modifiche al progetto originario del parcheggio e dell’area verde.

All’incontro sarà presente l’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco Matteo Bongiorni. Obiettivo dell’incontro è un aggiornamento chiaro e puntuale sull’andamento dei lavori, sui tempi di cantiere sulle possibili ricadute dei nuovi scavi e sulle conseguenze per la salute e vivibilità del quartiere, inclusa l’eventuale ulteriore proroga della chiusura di via Cantarana ad uso privato della palestra Le Club.

Per quanto riguarda la riqualificazione, verranno richiesti chiarimenti sulle modifiche al progetto, in particolare sull’ampliamento dello scavo verso nord, che sembrerebbe interessare l’area destinata a verde pubblico, e sullo spostamento verso ovest dell’accesso al parcheggio.

Durante la serata verrà ribadita la proposta di riconsiderare l’accesso da via San Bartolomeo e di individuare come alternativa l’inizio di via Tramello. Questa soluzione consentirebbe di migliorare la viabilità, valorizzare l’area verde e inserire il progetto ex Acna in una più ampia riqualificazione urbanistica, storica e architettonica delle Mura, dando finalmente concretezza al Parco delle Mura, ad oggi ancora sulla carta.

L’invito agli abitanti del quartiere ed a tutti gli interessati è quello di partecipare per contribuire ad un confronto aperto su un intervento destinato ad avere un forte impatto sul contesto urbano e ambientale.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy