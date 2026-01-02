Nasce “Prima Persona Plurale”, domenica 4 gennaio si parla di Gaza con Saverio Tommasi

“Mentre il mondo sembra scivolare sempre più velocemente verso l’abisso, c’è chi ha scelto di non arrendersi all’impotenza e provare a fare la sua piccola parte. Forse siamo gocce nel mare, è vero. Ma siamo quelle gocce che hanno riempito le strade, rosse come il sangue, che ha lo stesso colore ovunque e che non può non essere visto. E fa rumore. Perciò salutiamo il nuovo anno a testa alta, convinti che un futuro migliore sia possibile”. Con queste parole si presenta l’iniziativa “Prima Persona Plurale”.

LA NOTA DI “PRIMA PERSONA PLURALE”

Nasce così “Prima Persona Plurale”, un’iniziativa che fiorisce dal basso, dal cuore di un collettivo di associazioni e cittadini piacentini che credono nella resistenza e nella necessità del pensiero critico. È un percorso aperto a chiunque ne condividerà lo spirito. Non è un evento: è un boccaglio per cercare aria oltre la superficie, una cannuccia per bere e dissetarsi quando tutto intorno sembra inaridito.

Domenica 4 gennaio 2026, dalle 10:30 alle 22:00, le mura storiche di Palazzo Ghizzoni Nasalli ospiteranno il Capitolo 1: “tu Gaza es mi Gaza”. Una giornata d’impegno e di festa, parlando di diritti universali e umanità che si muove, tra musica, cibo da condividere e uno spazio per la creatività dei bambini.

Il programma

La giornata si apre alle 10:30 con la presentazione dell’intero progetto. Alle 11:00 incontro con Riccardo Noury (Amnesty International) e Antonio Marchesi (Università di Teramo e American University of Rome), autori del volume “Genocidi”: un dialogo aperto attraverso le ferite della storia recente, per restituire il vero significato alle parole e trasformarlo in consapevolezza.

Dopo il brunch curato da RistoCoop e le note chill-hop e jazz di Moonbrew, dalle 15:00 lo spazio sarà dedicato ai più piccoli con il laboratorio di Pappa&Pero. Nel giardino, tra i profumi della pattona e il calore del vin brulé, si costruirà quella socialità che è, di per sé, un atto politico di pace.

Alle 17:00, con Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage.it già a bordo della Global Sumud Flotilla, dal suo libro “Troppo neri” si parlerà di migranti, interrogandoci sulla responsabilità reciproca e sul ruolo che l’informazione gioca nella narrazione dell’“altro da noi”.

Dalle 18:30 l’aperitivo, con i contributi musicali di Gianni Azzali, Coro Infrangibile e Uganda, accompagnerà all’ultimo appuntamento delle 20:30. Si collegherà Riccardo Corradini, specializzando in chirurgia e a bordo della seconda Flotilla, primo studente europeo a svolgere l’Erasmus nella Striscia di Gaza: esperienza da cui è stato tratto il docufilm “Erasmus in Gaza”.

Nella formula più classica domenicale, la proiezione sarà accompagnata dalla pizza de La Grotta Azzurra (su prenotazione).

Un movimento di comunità

“Prima Persona Plurale” non ha padroni, solo custodi. Per l’intera giornata sarà possibile candidare idee e proposte per i due appuntamenti a venire, che saranno poi selezionate per coerenza, fattibilità e sostenibilità.

È un’iniziativa totalmente autofinanziata, nutrita dalle donazioni raccolte nelle “cassettine” sparse per la città: dalla Gelateria 900 all’Arci Rathaus, dalla Coop Infrangibile alle librerie Bookbank e Fahrenheit.

Piacenza è capace di essere comunità, agendo “per” costruire e non solo “contro” qualcosa. Con impegno, con gioia irriverente.

